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Said Hatipoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu'nun biyografisi...

30.04.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu, dini günlerde ekranlarda babası gibi yer alıp tasavvuf, mezhepler, edebi eserler, tarikatlar ve İslam gibi kategorilerde eserler kaleme almıştır. Said Hatipoğlu bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki Said Hatipoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu'nun biyografisi...

Said Hatipoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu'nun biyografisi...

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Vatandaşlar Said Hatipoğlu kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki pek çok eser kaleme almış olan Said Hatipoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

SAİD HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu olan Muhammed Said Hatipoğlu 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir ve 31 yaşındadır. Babası Nihat Hatipoğlu gibi hatip olmayı amaçlayan Said Hatipoğlu Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde almıştır. Televizyona çıktığı ilk günden itibaren herkesin ilgi odağı olan Said Hatipoğlu tasavvuf, mezhepler, edebi eserler, tarikatlar ve İslam kategorilerinde eserler kaleme almıştır. 1.80 cm boyunda olan Hatipoğlu, 70 kilodur.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamlamış Türk akademisyen ve ilahiyatçıdır. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirmiştir. 1981 senesinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamlamıştır. Aynı fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent olmuştur. 2012 senesinde ise Profesör olmuştur. 1985-1987 seneleri arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim görmüştür. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yapmıştır.11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirilmiştir. Şu anda ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde Kurucu Rektör olarak görev yapmaktadır.

NİHAT HATİPOĞLU ESERLERİ

Saadet Asrından Damlalar, 2008
Sevgi Dininden Yansımalar, 2009
Dört Halife, 2010
Gökteki Yıldızlar, 2010
O'nu Nasıl Sevdiler, 2010
İnsanlığın Geleceği ve İslam, 1988
İslami Davetin İlkeleri, 1988
Fitneler, 1997
Ashapdan Bir Demet, 1997
Bazı Hadislerin Günümüze Yansıması, 1997
Ayetlere Farklı Bir Bakış, 1997
Allah'ı Bildiğimi Sanırdım, 2011
Rahmete Firar Etmek, 2011
Büyüklerin Duaları, 2011
Kur'an ve Sünnet Işığında Felaketler ve Deprem, 2011
Hz. Peygamber ile Kur’an’ı Doğru Anlamak, 2015
Asr-ı Saadette Müşrik ve Münafık Liderler, 1999
Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü, 1999
Ebu Zür'a er-Razi ve Hadis İlmindeki Yeri, 2000
Hz. Peygamberle İslam'ı Doğru Anlamak, 2006
Nihat Hatipoğlu'nun Kaleminden Günlük Dualar, 2010
Barış Elçisinden Rahmet Dokunuşları, 2010

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