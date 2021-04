Said Hatipoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu'nun biyografisi...

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Vatandaşlar Said Hatipoğlu kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki pek çok eser kaleme almış olan Said Hatipoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

SAİD HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu olan Muhammed Said Hatipoğlu 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir ve 31 yaşındadır. Babası Nihat Hatipoğlu gibi hatip olmayı amaçlayan Said Hatipoğlu Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde almıştır. Televizyona çıktığı ilk günden itibaren herkesin ilgi odağı olan Said Hatipoğlu tasavvuf, mezhepler, edebi eserler, tarikatlar ve İslam kategorilerinde eserler kaleme almıştır. 1.80 cm boyunda olan Hatipoğlu, 70 kilodur.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamlamış Türk akademisyen ve ilahiyatçıdır. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirmiştir. 1981 senesinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamlamıştır. Aynı fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent olmuştur. 2012 senesinde ise Profesör olmuştur. 1985-1987 seneleri arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim görmüştür. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yapmıştır.11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirilmiştir. Şu anda ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde Kurucu Rektör olarak görev yapmaktadır.