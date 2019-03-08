Saint Josse Belediye Başkanı Emir Kır: ‘Umudumuz Yaklaşan Seçimlerde’

Avrupa Birliği Parlamentosu seçimleri yaklaşırken, Avrupa’nın fiili başkenti Brüksel’de bir taraftan da Belçika federal ve bölgesel seçimleri için hazırlıklar devam ediyor. Brüksel’in 19 bölgesinden biri olan Saint Josse’un Türkiye asıllı Belediye Başkanı Emir Kır ülke siyasetindeki gelişmeleri ve bunların hem Türkiye’den hem de diğer farklı ülkelerden gelen göçmenler üzerindeki etkilerini VOA Türkçe’ye anlattı.

Afyon’dan Brüksel’e göç eden bir aileden gelen Emir Kır, büyüdüğü Saint Josse semtinde altı yıldır belediye başkanlığı görevini yürütüyor. Kır, 2018 yılı Ekim ayında yapılan Belçika yerel seçimlerinde Sosyalist Parti adayı olarak bölgesinde ikinci kez galip geldi. Belediyeciliği ‘yardım ve hizmet’ anlayışıyla yürüttüğünü belirten Kır, Saint Josse gibi çok kültürlü bir bölgede hizmet veriyor olmaktan da ayrıca memnuniyet duyduğunun altını çiziyor:

“Bizim belediyemizi oluşturan 152 ayrı millet var. Birinci grup tabii Belçikalı insanlar. Onun ardından hemen Türklerle Faslılar aynı sayıda. Ardından, Bulgaristanlı, Romenler, İtalyanlar, İspanyollar, Kongolular,vs. böyle çok mozaik olan bir belediye. Tabii biz siyaset olarak, farklılığı bir fırsat olarak görüyoruz. Farklılığı bir fırsat olarak gördüğümüz için bizim için çok keyif bu insanları bir arada yaşatmak.”