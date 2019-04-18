Şair Ahmet Kaçar’ın son güftesi bestelendi

Türk Sanat Müziği klasikleri arasına "Unut beni kalbimdeki hicranla yalnız kalayım, Anar ömrümce gönül giden sevgilileri, Hayat dolu bir gençlik, Umut dolu bir aşk bitti" gibi ünlü şarkıların güftecisi olan Ahmet Kaçar vefatının birinci yılında anıldı.

Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen anma programında Şair Kaçar’ın bestelemeye ömrü yetmeyen son güftesi de bestelenmiş hali de seslendirildi.

Eserleri Zeki Müren, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar gibi ünlü isimler tarafından seslendirilen Şair Ahmet Kaçar için düzenlenen anma programında Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, CHP eski milletvekilleri Selahattin Karaahmetoğlu, Bülent Bektaşoğlu, öğretim üyeleri ve görevlileri, yakınları ve sevenleri katıldı.

Şiirlerinin okunup şarkılarının seslendirildiği programda Şair Ahmet Kaçar’ın ölümünden kısa bir süre önce yazdığı ve üzerinde beste çalışması yaptığı:

“Yeşeren ümitlerin kolay olmadı reddi/

Duymuş sorduğum zaman ağladı yemin etti/

Bugün hem kor hem ateş dün başka bir afetti/

Duymuş sorduğum zaman ağladı yemin etti/ sözlerini taşıyan güftesi de bestelenmiş haliyle seslendirildi.

Şairin bu eseri Bestekâr ve Koro Şefi Cihan Unat tarafından muhayyer kürdi makamında bestelenen eser TRT Müzik Dairesine denetime gönderilmesi için Şairin yasal temsilcisi Mehmet Kaçar ile bestekâr Cihan Unat arasında izin sözleşmesi gerçekleştirildi. İmza sözleşmesi ise Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun’un şahitliğinde tüm davetlilerin huzurunda yapıldı.

Şairin son güftesinin bestelenmesiyle ilgili bilgi veren Bestekar Cihan Unat “ Hayatını ve eserlerini konu alan Yüksek Lisans tezi çalışması için kendisiyle görüşen Ümran Turgut ‘a bu güfteyi Muhayyer Kürdi makamında bestelemek için çalışma yaptığını söylemişti. Ancak ömrü vefa etmeyince bu güfteyi bestelemek bize nasip oldu“ dedi.

Ayrıca Ümran Turgut tarafından ise “Varılmazın Ötesinde Bir Şair” Ahmet Kaçar’ın hayatı eserleri ve edebi kişiliğinin konu alındığı tezin de tamamlandığı ifade edildi.



