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Şair Arif Nihat Asya, vefatının 44. yılında Bağcılar’da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 14:40 | Son Güncelleme

Şair Arif Nihat Asya, vefatının 44. yılında Bağcılar’da anıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden şair Arif Nihat Asya, vefatının 44. yılında Bağcılar’da anıldı.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Asya, kendi adını taşıyan ilkokulun öğrencileri tarafından tiyatro, mehter, semazen gösterisi ve şiirlerle anıldı.

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, "Arif Nihat Asya’nın dizelerine bakın, içerisinde imanı, aşkı, vatan sevdasını göreceksiniz. Böyle değerlerin öldükten sonra kıymeti biliniyor. Hayattayken onları tanımalı ve kıymetini bilmeliyiz." dedi.

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Arif Nihat Asya edebiyatçı Şair

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