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Şair Asaf Halet Çelebi panelle anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 14:35 | Son Güncelleme

İBB Kültür Daire Başkanlığı ve Anadolu Yazarlar Birliği tarafından "Bu Toprağın Güzideleri" temasıyla düzenlenen panel, 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Türk çağdaş edebiyatının önemli isimlerinden şair Asaf Halet Çelebi, doğumunun 111. yıl dönümünde düzenlenecek panelle yad edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Anadolu Yazarlar Birliği tarafından "Bu Toprağın Güzideleri" temasıyla düzenlenen panel, 22 Aralık'ta Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çelebi'nin şiir sanatı, Türk edebiyatındaki yeri ve renkli kişiliğinin konuşulacağı panel, iki bölümden oluşacak.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Fatih Andı’nın üstleneceği ilk bölümde, Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, Dr. Celal Fedai, Dr. Ahmet Demirhan ve Dr. Şerif Eskin, Hüseyin Akın’ın yöneteceği ikinci bölümde ise Hüseyin Su, Cem Yavuz ve Ali Günvar konuşmacı olarak yer alacak.

- Asaf Halet Çelebi

Asaf Halet Çelebi, Dahiliye Nezareti memurlarından Mehmet Sait Halet Bey'in oğlu olarak 27 Aralık 1907'de İstanbul'da dünyaya geldi. Sekiz yıl Galatasaray Lisesi'nde, ardından Sanayi-i Nefise Mektebi'nde öğrenim gören Çelebi, Adliye Meslek Mektebi'nden mezun oldu.

Üsküdar Adliyesi Ceza Mahkemesi'nde zabıt katipliği yapan Çelebi, Osmanlı Bankası ile Devlet Deniz Yolları İşletmesi'nde çalıştı.

Çelebi, gençlik yıllarında divan edebiyatından etkilendi, gazeller ve rubailer yazdı. 1937'den sonra serbest ölçü kullanmaya ve Batı şiirinin tekniklerine yönelmeye başladı. İlk dönem eserlerinin ardından şiirlerinde dinlerden, ideolojilerden ve toplumsal olaylardan çok Anadolu-İran-Hindistan çizgisi üzerinde uzanan bir yaşamın görünümlerini sesler aracılığıyla dile getirdi. Şiirin tıpkı hayatta olduğu gibi soyut araçlarla soyut bir dünya yarattığına inandı.

Usta şair, soyut şiir anlayışının Türk edebiyatındaki ilk tanımlarını yaptı. Şiirlerinin yanı sıra eski edebiyat alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Çelebi'nin, Hint ve Fars edebiyatları üzerine yaptığı çalışmalar dergilerde ve kitaplarda yayınlandı.

Asaf Halet Çelebi'nin 1942'de "He", 1943'te "Laleler", 1945'te "Lamelif", 1953'te "Om Mani Padme Hum" adlı şiirleriyle 1940'ta "Mevlana", "Benjamin" ve "Molla Cami", 1945'te "Eşrefoğlu Divanı", 1953'te "Naima" ve "Divan Şiirinde İstanbul", 1954'te ise "Ömer Hayyam" adlı araştırmaları yayımlandı.

Çelebi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü kitaplığında görevliyken, 15 Ekim 1958'de yaşama veda etti.

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Anadolu Yazarlar Birliği Asaf Halet Çelebi İBB panel

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