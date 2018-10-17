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Şair Bahaettin Karakoç'un vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 15:38 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Aileden edebiyatçı, Türk şiirinin usta ismi, şair, yazar Bahaettin Karakoç'un aramızdan ayrıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren şair Bahaettin Karakoç'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Bakan Ersoy, Türk edebiyatında "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anılan ve Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren şair Bahaettin Karakoç (88) için sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden taziye mesajını paylaştı. Ersoy, mesajında, şunları kaydetti:

"Aileden edebiyatçı, Türk şiirinin usta ismi, şair, yazar Bahaettin Karakoç'un aramızdan ayrıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

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