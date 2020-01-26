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Şair başkandan hurda yolsuzluğu iddialarına şiirli tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 09:31 | Son Güncelleme

ERZURUM'un İspir İlçe Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, hakkındaki hurda yolsuzluğu iddialarına şiirli tepki gösterdi.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un İspir İlçe Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, hakkındaki hurda yolsuzluğu iddialarına şiirli tepki gösterdi. Kendi yazdığı şiiri okuyan Coşkun, "Birtakım ucuz düşünenlere buradan sesleniyorum. Bir avuç paslı tenekenin hesabını ve kavgasını vermesinler, çok küçük düşünüyorlar" dedi.
31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhur İttifakı MHP kanadından İspir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Coşkun, 10 ayda yaptığı çalışmaları anlattı ve hakkındaki hurda yolsuzluğu iddialarına cevap verdi. Aralarında MHP'li meclis üyelerinin de bulunduğu bir grubun panayır yapılan alandaki hurdalarla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet edildiğini belirten Başkan Coşkun, iddialarla ilgili kendisinin de karşı dava açtığını söyledi. İspir Belediyesi'nin bir hurda envanteri olmadığına dikkat çeken Başkan Coşkun, panayır yapılacak alanda bulunan 3 römork, hurda ve pisliğin temizlenmesi için talimat verdiğini kaydetti. Bayburtlu bir usta tarafından dönüştürülerek oyun parkına konulacak hale getirilen 3 römorku gösteren Coşkun, hurdaların da yapılan işler karşılığında ustaya verildiğini kaydetti. Bir kısım malzemelerden ilçede asılan panoların yapıldığı bilgisini veren Başkan Coşkun, hakkındaki iddialarla ilgili kendisinin de hukuka başvurduğunu kaydetti.
'BAŞKANLIĞIM DÜŞSÜN DİYE DEDİKODU ÇIKARDILAR'
Seçildikten 2 ay sonra hakkında dedikodular üretildiğini belirten Başkan Coşkun, şunları söyledi:
"Seçildikten 2 ay sonra başkanlığım düşmesi için hakkımda dedikodular üretilerek gensoru verilmiştir. 2 ayda bir belediye başkanı düşürülecek kadar nasıl bir kanunsuz ve yanlış bir iş yapmış olabilir ki? Burada amaç tamamen art niyetlidir. Eski yönetim döneminde elden çıkarılmış malzemeleri Hurda Komisyon Raporu'na sokarak sorumlusu Ahmet Coşkun'muş gibi basına yansıtmışlardır. Hurdaların akibeti konusunda kurulmuş komisyonun raporunda tespit edildiği belirtilen bütün araçlar, traktör römorklarının akibeti konusunda hiçbir soru işareti kalmamasına rağmen halen panayır alanında bulunan ve tamiri yapılmış römorklara rağmen ortada bir suç varmış gibi hareket etmişlerdir."
Görevde oldukları süreçte İspir halkına hizmet için çalıştıklarını ifade eden Başkan Coşkun, hakkındaki iddialara kendi yazdığı 'Biz Türkiye'yiz' şiiriyle cevap verdi.
"Ben Türkiye'yim, / Gönül Türkiye. / Ben, /Yunus'daki dil / Hünkardaki yol/ Mevlana da gel çağrısı; / "Gel, ne olursan ol yine gel" / Dervişim, deliyim, veliyim /Ahi Evran eliyim / Ben, / Türkiye'yim ... / Yâran Türkiye.
Ben, / Seherle savrulan bozlak yangını.../Barakta, hoyratta, ağıttaki ben. /Meydanlardan tanır tanıyan beni. / Horonum, halayım, barım, çayda çırayım... / Ben harmandalı, sarı zeybeğim. / Ben Türkiye'yim. / Taşan, coşan Türkiye... mısralarını okuyan Coşkun, "Hiç bir dönemde ihtiyaç duymadığımız kadar birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde büyük Türk medeniyeti refleksini mavi vatanda tüm dünyaya hissetirmek adına gayret ortaya koyarken birtakım ucuz düşününlere burdan sesleniyorulm; bir avuç paslı tenekenin hesabını ve kavgasını vermesinler, çok küçük düşüyorlar" diye konuştu.

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