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Şair Enver Ercan vefatının 1. yılında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 18:29 | Son Güncelleme

Yazar Adnan Özyalçıner: - "Onun şiirleri birebir yaşamdır, yaşamaktır, yaşamanın kokusu ile rengidir. Şiirlerini yalıtılmış sözcüklerle taş taş sıralayan arkadaşım, dostum ve hısmım Enver Ercan aynı zamanda tam bir edebiyat emekçisidir"

İSTANBUL (AA) - Şair Enver Ercan, vefatının birinci yılında düzenlenen etkinlikle anıldı.

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) tarafından Kadıköy Belediyesi Kemal Tahir Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğe, Ercan'ın ailesi, okurları ve arkadaşları katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşma yapan TYS Genel Başkanı Mustafa Köz, insanların günden günde yazıdan ve sözden uzaklaştığına işaret ederek, "Biz yazının kalıcı bir bellek oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. (Kadıköy Belediyesi Kemal Tahir Halk Kütüphanesi içerisinde yer alan) TYS Müze Belgeliği de bu amaçla oluşturuldu." dedi.

- "Enver Ercan bize büyük bir bellek bıraktı"

Köz, konuşmasında TYS olarak Kültürlerarası Şiir ve Çeviri Akademisi ve Yasakmeyve Yayınları iş birliğiyle hazırladıkları "Türkçede İçli Bir Çıt Sesi: Enver Ercan" adlı kitaptan da bahsederek, şöyle devam etti:

"Ercan'a bir armağan olarak kitabı bugüne yetiştirdik. Enver'i yeryüzünden sonsuzluğa uğurladıktan sonra onun adına yazılmış yazıları bir araya getirdik ve yeni bir belge oluşturduk. Bizim belleğe çok ihtiyacımız var. Çünkü sürekli bir şeyleri unutarak yaşıyoruz. Unuttuğumuz için de bellek oluşturanlar üzerimizde büyük baskılar oluşturuyor. Bu bazen siyasal, bazen kültürel, bazen de toplumsal baskıya dönüşebiliyor."

Enver Ercan'ın bu bellek anlayışına büyük katkılar sunduğuna işaret eden Köz, "Ercan, 40 kuşağından, İkinci Yeni'ye ve günümüz şiirine çok önemli bir bellek bıraktı. Şairlerle yaptığı buluşmalar, söyleşiler, onlarla iletişimi, ilişkisi kalıcı bir yapı kazandırdı bize. Başkalarının hayatına ve yarasına bakan şairlerden biri olduğu için de onu hiç unutmayacağız." diye konuştu.

- "Ercan'ın şiirleri birebir yaşamın kokusu ile rengidir"

Özge Ercan da babasını kaybettikten sonra bir yıl içinde TYS Müze Belgeliği'nde yer almak üzere Mustafa Köz, Mahir Karayazı ve Çağıl Ener'le birlikte Enver Ercan Belgeliği, Enver Ercan Şiir Kitaplığı ve Enver Ercan Kütüphanesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Babasının nüktedan, eğlenceli bir karaktere sahip olduğunun altını çizen Özge Ercan, konuşmasında ayrıca babasıyla ilgili bir anıyı katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğe konuk olan yazar Adnan Özyalçıner ise konuşmasında Enver Ercan'la uzun yıllar boyunca arkadaş olduklarından bahsetti.

Özyalçıner, Ercan'ın şiirlerinin bir doğallık taşıdığına dikkati çekerek, "Onun şiirleri birebir yaşamdır, yaşamaktır, yaşamanın kokusu ile rengidir. Şiirlerini yalıtılmış sözcüklerle taş taş sıralayan arkadaşım, dostum ve hısmım Enver Ercan aynı zamanda tam bir edebiyat emekçisidir. Dergiciliği, yayıncılığı, örgüt adamlığıyla ve derlediği kitaplarıyla..." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte, şairin yazı taslakları, yazı serüvenine tanıklık eden yazı gereçleri ve kişisel eşyalarının bulunduğu "Enver Ercan Belleği" de katılımcıların izlenimine sunuldu.

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