Şair Enver Ercan vefatının 1. yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - Şair Enver Ercan, vefatının birinci yılında düzenlenen etkinlikle anıldı.

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) tarafından Kadıköy Belediyesi Kemal Tahir Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğe, Ercan'ın ailesi, okurları ve arkadaşları katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşma yapan TYS Genel Başkanı Mustafa Köz, insanların günden günde yazıdan ve sözden uzaklaştığına işaret ederek, "Biz yazının kalıcı bir bellek oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. (Kadıköy Belediyesi Kemal Tahir Halk Kütüphanesi içerisinde yer alan) TYS Müze Belgeliği de bu amaçla oluşturuldu." dedi.

- "Enver Ercan bize büyük bir bellek bıraktı"

Köz, konuşmasında TYS olarak Kültürlerarası Şiir ve Çeviri Akademisi ve Yasakmeyve Yayınları iş birliğiyle hazırladıkları "Türkçede İçli Bir Çıt Sesi: Enver Ercan" adlı kitaptan da bahsederek, şöyle devam etti:

"Ercan'a bir armağan olarak kitabı bugüne yetiştirdik. Enver'i yeryüzünden sonsuzluğa uğurladıktan sonra onun adına yazılmış yazıları bir araya getirdik ve yeni bir belge oluşturduk. Bizim belleğe çok ihtiyacımız var. Çünkü sürekli bir şeyleri unutarak yaşıyoruz. Unuttuğumuz için de bellek oluşturanlar üzerimizde büyük baskılar oluşturuyor. Bu bazen siyasal, bazen kültürel, bazen de toplumsal baskıya dönüşebiliyor."