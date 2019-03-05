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Şair imam şiir kitabı çıkarmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde imamlık yapan Ersin Menekşe, bugüne kadar yazdığı 200 şiiri kitap haline getirmek istiyor.

Şair imam şiir kitabı çıkarmak istiyor

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde imamlık yapan Ersin Menekşe, bugüne kadar yazdığı 200 şiiri kitap haline getirmek istiyor. Yazdığı şiirleri sosyal medyada paylaşan Menekşe, şiir yazmanın kendisini dinlendirdiğini söyledi.
Karaağaç Mahallesi’ndeki camide imamlık yapan 40 yaşındaki Ersin Menekşe’nin adı şiir merakı yüzünden şair imama çıktı. Boş zamanlarında şiir yazan 2 çocuk babası Menekşe, bugüne kadar 200 dolayında şiir yazdı. Şiir yazmayı çok sevdiğini anlatan Menekşe, “Şiir merakım var. Bu bende hobi haline geldi. Bugüne kadar aklıma geleni, ruhuma düşeni yazdım. 200 dolayında şiirim oldu. Şiirlerimi sosyal medyadaki sayfamda paylaşıyorum. Şiir yazmak beni dinlendiriyor, rahatlatıyor. İçimi döküyorum. Şiirlerim çoğaldı. Bunları kitap haline getirmek istiyorum. İnşallah bu güzellikleri insanlarla paylaşmak istiyorum” dedi.

Şair imam şiir kitabı çıkarmak istiyor

Şair imam şiir kitabı çıkarmak istiyor

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