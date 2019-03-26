Şair Karakoç'un adı taşıyan halk kütüphanesi açıldı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un adını taşıyan ve Keçiören Belediyesince oluşturulan "Bağlum Abdurrahim Karakoç Halk Kütüphanesi" hizmete sunuldu.

Abdurrahim Karakoç Gençlik ve Kültür Merkezi'nin içerisinde kurulan kütüphanenin açılışında bir konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Karakoç'un adını taşıyan kütüphanenin Bağlum'a yapılmasının buranın halkına verilen değerin bir göstergesi olduğunu söyleyerek, "Bağlum'un Keçiören açısından bir gelişim noktası olduğunu biliyoruz. Bu açıdan bu tesisin bölgeye önemli bir katkı sağlayacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle kurulan kütüphanenin öğrencilerce iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ak, şunları kaydetti:

"Kitap çok önemli bir dosttur ve kitap insanı terk etmez, siz onu terk etmediğiniz sürece. Kitabı çok okumamız lazım. Burada hem ders çalışabileceksiniz hem de araştırmalar yapabileceksiniz. Aynı zamanda burası buluşabileceğiniz, oyun oynayabileceğiniz yani birlikte vakit geçirebileceğiniz bir alan. Burası tamamen gençlere tahsis edildi."