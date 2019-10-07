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Şair Kasım Alper Özdemir: "İstanbul bir şiir şehri olmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 20:07 | Son Güncelleme

Şair Kasım Alper Özdemir, Aydın Üniversitesi Turuncu Salonda yapılan şiir etkinliğinde İstanbul’a yazılan şiirleri yorumlarken, İstanbul’un dünyanın başkenti olduğunu ve bu şehrin şiirlerle daha da farklı bir anlam kazandığını söyledi.Program sonrasında genç yazar Özdemir, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Şair Kasım Alper Özdemir, Aydın Üniversitesi Turuncu Salonda yapılan şiir etkinliğinde İstanbul’a yazılan şiirleri yorumlarken, İstanbul’un dünyanın başkenti olduğunu ve bu şehrin şiirlerle daha da farklı bir anlam kazandığını söyledi.
Program sonrasında genç yazar Özdemir, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. ’İstanbul şiir gibi bir şehir’ diyen Özdemir, "Şairler bu şehri çok farklı anlatmışlar. Üstat Necip Fazıl Kısakürek o manayı bul da bul, ille de İstanbul’da bul derken, Orhan Veli Kanık bu şehri gözleri kapalı dinlemiş. Attila İlhan Fatih’te yoksul bir gramafon ve eski zamanlardan bir cuma çalıyor derken Nazım Hikmet ise Bana İstanbul’u anlat nasıldı diye bu şehre olan sevgisini kağıt ve kalemle dile getirmiş. Şairler ve yazarlar için bitmek bilmeyen bir sevdadır bu şehir, ben yaşamış olduğum ilçem Eyüpsultan’dan ilham alırken nice şiir yürekli insan Üsküdar, Kadıköy, Fatih ve Beykoz gibi tarihi yerlerden de ilham alıyor. Denizi, treni, vapuru bu şehir yaşayan bir şiirdir. İnşallah Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim çocuklarımıza şiiri sevdirecek eğitimsel projeler yaparak bu duyguları yeni nesile de aktarmalılar. Üsküdar Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi’nin kültürel şiirsel çalışmalarını takip ediyor ve beğeniyoruz.
Bir büyük sorumluluk ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Ekrem İmamoğlu’na düşüyor. Şiir ve şairler bankları ile Gülhane’den Halit Paşa Yalısına, Sultanahmet’ten Beykoz’a Anadolu ve Rumeli Hisarına kadar Türk Şiiri insanımıza sevdirilmeli diye düşünüyorum. Kültür A.Ş bu işlerde yeni projeler üretmeli ve Kültürel Etkinlerde Türk Şairleri ve İstanbul Şiirleri şehrin bir çok noktasına ulaşmalı. Bu bir vefa ve güzel bir örnek teşkil edecektir" dedi.
Kasım Alper Özdemir, 9. kitabı için de hazırlıklara başladığını söyledi.

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