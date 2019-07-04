Şair Küçük İskender'e veda!

Ailesi ve yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törende konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şairlerin eserleriyle ölümsüzleştiği yorumunu yaparak, "Keşke, diyoruz, keşkelerimizin bir tek anlamı var, o da yazamadığı daha yüzlerce şiiri, yüzlerce eserinden hepimiz mahrum kaldık ama bir yandan 'iyi ki' diyoruz. İyi ki girmiş hayatımıza. Çünkü eserleriyle şiirleriyle hem ruhumuza hem de kültürel mirasımıza çok önemli katkılarda bulundu." dedi.

Küçük İskender gibi değerlerin anılarıyla hep yaşatılması gerektiğine işaret eden Genç, şunları kaydetti: "Yolumuz, belediyemizin her yıl düzenlediği edebiyat günlerinin iki yılında kesişti. Küçük İskender, o kocaman yürek, şiir teknesinin bine yakın insanla beraber doldurduğu coşkuyla en az iki saat şiirleri, yani yaşamı paylaştı. Biz bu yıl eylül ayında yapılacak edebiyat günlerinde onu yine bekliyorken, bu sefer farklı bir yerden, belki şiir teknesinden değil ama şiir teknesindeki en az bin kişinin beraber seslendirdiği bir Küçük İskender misafirperverliğinde olacağız o teknede. Onun için sevgili kardeşim yolların açık olsun."

Ressam Bedri Baykam, Küçük İskender'in yeni kuşak Türk edebiyatında çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Güzel bir insanı, samimi ve candan bir dostu kaybetmenin büyük acısını yaşıyoruz. Sözcüklerle beynimizle en tatlı ve çarpıcı şekilde dalga geçer gibi yansıttığı dizeler, hepimizin belleğinde büyük izler bıraktı." diye konuştu.

Küçük İskender'le yaklaşık 30 yıl önce birlikte oynadıkları bir filmin setinde tanıştıklarını belirten Baykam, Küçük İskender şiirindeki evrensel boyutun daha da güzel tercümelerle giderek bütün dünya tarafından keşfedileceği değerlendirmesini yaptı.