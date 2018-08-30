Şair Mehmet Zeki Akdağ'ın cenazesi toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 89 yaşında hayata veda eden şair, yazar ve gazeteci Mehmet Zeki Akdağ, son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir tedavi gören ve dün akşam saatlerinde evinde hayatını kaybeden Akdağ için memleketi Karaman'da tören düzenlendi. Yazar Mehmet Nuri Yardım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdağ'ın son birkaç yıldır sağlık durumunun çok iyi olmadığını belirterek, cenazesinin bugün Karaman'ın Sarı Veliler ilçesi Göktepe Kasabasındaki Merkez Camisi'nden kaldırılarak öğle namazına müteakiben toprağa verildiğini söyledi.

Yardım, Akdağ'ın yazı hayatına değinerek, şunları kaydetti:

"Kendisi Hisar dergisi şairlerinden, Türk edebiyatında seçkin bir yere sahip olan bir sanatçıydı. Birçok dergide eserleri yayınlanmıştır. Şiirlerinde vatan sevgisi, tabiat sevgisi ve aşk duyguları hakimdi. Kendine özgü bir tarzı vardı. Milli ve manevi değerlere bağlı bir anlayışa sahipti. Aynı zamanda heceyi en iyi kullanan şairlerimizden birisidir."

- Hayatı

Gazeteciliğe 1968 senesinde Milliyet gazetesinde başlayan Mehmet Zeki Akdağ, Akşam, Bayrak, Güneş, Yeni İstanbul, Son Posta, Hergün, Ortadoğu ve Ayyıldız gazetelerinde, muhabir, haber müdürü, yazı işleri müdürü ve genel yayın müdürü olarak görev yaptı.