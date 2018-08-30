Şair Mehmet Zeki Akdağ'ın cenazesi toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 89 yaşında hayata veda eden şair, yazar ve gazeteci Mehmet Zeki Akdağ, son yolculuğuna uğurlandı.
Uzun süredir tedavi gören ve dün akşam saatlerinde evinde hayatını kaybeden Akdağ için memleketi Karaman'da tören düzenlendi. Yazar Mehmet Nuri Yardım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdağ'ın son birkaç yıldır sağlık durumunun çok iyi olmadığını belirterek, cenazesinin bugün Karaman'ın Sarı Veliler ilçesi Göktepe Kasabasındaki Merkez Camisi'nden kaldırılarak öğle namazına müteakiben toprağa verildiğini söyledi.
Yardım, Akdağ'ın yazı hayatına değinerek, şunları kaydetti:
"Kendisi Hisar dergisi şairlerinden, Türk edebiyatında seçkin bir yere sahip olan bir sanatçıydı. Birçok dergide eserleri yayınlanmıştır. Şiirlerinde vatan sevgisi, tabiat sevgisi ve aşk duyguları hakimdi. Kendine özgü bir tarzı vardı. Milli ve manevi değerlere bağlı bir anlayışa sahipti. Aynı zamanda heceyi en iyi kullanan şairlerimizden birisidir."
- Hayatı
Gazeteciliğe 1968 senesinde Milliyet gazetesinde başlayan Mehmet Zeki Akdağ, Akşam, Bayrak, Güneş, Yeni İstanbul, Son Posta, Hergün, Ortadoğu ve Ayyıldız gazetelerinde, muhabir, haber müdürü, yazı işleri müdürü ve genel yayın müdürü olarak görev yaptı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi ve Gazeteciler Sendikası üyesi olan Akdağ, aynı zamanda Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatkarlar Vakfı kurucu üyesi oldu.
Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği İstanbul Şubesi'nde bir dönem yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürüten Akdağ, 1977 yılı Gazetecilik Araştırma Dalında "Yılın Gazetecisi" ödülüne layık görüldü.
Akdağ'ın şiirleri ise ilk olarak 1947'de yayınlanmaya başlayarak, eserleri Çınaraltı, Hisar, Türk Edebiyatı, Türk Dili, Milli Kültür, Yeni Ufuklar, Türk Yurdu, Orkun, Ülkü, Doğu, Yücel, Erciyes, Köye Doğru, İvriz Kültür Dergisi, Yurt, Filiz, Çaba ve Çağrı dergilerinde okuyucuyla buluştu.
"Mızrap" adlı bir musiki dalında dergi de çıkaran Akdağ'ın 30'u aşkın şiiri bestelenerek, TRT repertuvarında yer aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından adı bir halk kütüphanesine de verilen Akdağ'ın şiir alanındaki bazı eserleri şöyle:
"Kırkikindi" (1967), "Dar Saat" (1973), "Uzun Hava" (1991), "Önce Şiir Vardı" (1999), "Yağmura Duran Bulut" (1999), "Boşa Çiğnemedim Yalan Dünyayı" (2003)
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