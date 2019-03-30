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Şair Ogün Kaymak, hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 11:54 | Son Güncelleme

MERSİN’de yaşayan edebiyat dünyasında 'İnsana ve zamana yazan şair' olarak bilinen yazar ve şair Ogün Kaymak (55), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Şair Ogün Kaymak, hayatını kaybetti

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de yaşayan edebiyat dünyasında 'İnsana ve zamana yazan şair' olarak bilinen yazar ve şair Ogün Kaymak (55), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Özel bir hastanede görüntüleme uzmanı olarak görev yapan ve dün akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçiren Ogün Kaymak, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaymak, hastanede yapılan tüm mühadelere rağman yaşamını bitirdi. Ogün Kaymak’ın cenazesi, yarın İstanbul Üsküdar Bülbülderesi Mezarlığı’na toprağa verilecek.
OGÜN KAYMAK KİMDİR?
Ogün Kaymak, İstanbul Tıp Fakültesi mezunu ve tıbbi görüntüleme uzmanı. İlk şiirleri 1984’te Son Kişot dergisinde yayımlandı. Şiirlerini; Parantez Kuşağı, Henüz, Kırık Dans, Rüzgâr Alfabesi (Beş kitaplık şiir seti), Gayb Suyu, Düş/Görümlüğü, Günerken, Bu Bir Sır Değil!, Her Şey Dün Oldu, Okunaklı Harfler, Bas ve Ben, Altını Çiz Üstünü Ört adı altında kitaplaştırdı. Pek çok edebiyat dergisinde yazı ve söyleşileriyle yer edinen Kaymak, Mersin Kenti Edebiyatı Ödülü Ödül Değerlendirme Kurulu üyeliğinin yanı sıra uzun süre Mersin’de yürütülen Sanatta Düşünsel Pratikler toplantılarına çalışmalarıyla katıldı.

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