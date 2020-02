Şair ve yazar Mehmet Narlı "Edebiyat Ne Söyler?" söyleşilerinin konuğu oldu:

İSTANBUL (AA) - Şair ve yazar Prof. Dr. Mehmet Narlı, Türkiye'de eleştiri ortamının olmadığı görüşüne katılmadığını belirterek, "Türkiye’de eleştiri ortamı hayatı kuşatan bir şey olarak çok güçlü bir şekilde var. Her dakika, her an, her yerde eleştiriyoruz." dedi.

Narlı, edebiyat ve edebiyatın meselelerinin disiplinler arası bir yöntemle ele alındığı "Edebiyat Ne Söyler?" söyleşilerinin konuğu oldu.

"Eleştirinin Eleştirisi" başlığıyla Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü, öykücü Cemal Şakar üstlendi.

Türk edebiyatı alanında akademik çalışmaları olan Mehmet Narlı burada yaptığı konuşmada, edebiyat eleştirisini genel anlamda "Edebi metin olmayan ama edebi metin üzerine olan, söylenen, yazılan her şey" olarak tarif etti.

Eleştirinin, eleştiri yöntemleriyle karıştırıldığına dikkati çeken Narlı, "Bu durum bazen 'Bu eleştiri değil.' denmesine sebep oluyor. Bir şiiri çözümlüyorsanız, deneme yazıyorsanız ya da değini yapıyorsanız eleştiri yapmış olursunuz. Hayır, bunların hepsi eleştiridir. Eleştiri yöntemi bambaşka bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.