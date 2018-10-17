HABER

Şair-yazar Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 09:26 | Son Güncelleme

TÜRK edebiyatının 'Beyaz Kartal' ve Dede Korkut' lakaplı şair ve yazar Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- TÜRK edebiyatının 'Beyaz Kartal' ve Dede Korkut' lakaplı şair ve yazar Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti. Merhum şair Abdurrahim Karakoç'un kardeşi de olan Bahaettin Karakoç, Pazartesi günü sabah evinde rahatsızlanarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin Kardiyoloji bölümüne kaldırıldı. Damarlarında tıkanıklık tespit edilen ve anjiyo yapılan Karakoç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 23.45 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti. SABAH ESPRİ YAPMIŞTI 9 çocuk babası Bahaettin Karakoç'un oğlu Oğuz Karakoç, babasının pazartesi günü sabah kahvaltı sonra rahatsızlanması sonucu çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Karakoç, "Sabah kendisiyle görüştüm gayet iyiydi, espri de yapmıştı. Ama ne yazık ki ikindiye doğru sağlığı el vermiyor rahatsızlaşıyor. Sol damarlarında bir tıkanma olduğu görülüyor ve anjiyo yapılıyor. Ama daha sonra sağda bir tıkanma olduğu görülüyor oraya da anjiyo yapılıyor. İlerleyen süreçte de nefes darlığı falan derken tamamen sağlığını kaybetti ve kaybettik maalesef" diye konuştu. KAHRAMANMARAŞ'TA DEĞER VERİLMEDİ Babasının kendisini Türk edebiyatına adadığını ifade eden Oğuz Karakoç, "Babam olduğu için demiyorum Bahaettin Karakoç gibi edebiyata kendini adamış insanlar zor gelir. Türkiye'nin birçok şehrinde değer verildiği halde Kahramanmaraş'ta Bahaettin Karakoç'a siyasiler tarafından, bürokratlar tarafından değer verildiğini görmedim. En çok da buna üzülüyorum. Bundan sonra bol bol anarlar, hatırlarlar ama sağlığında anılması benze daha güzel olurdu" dedi. BAHAETTİN KARAKOÇ KİMDİR? 1930'da o dönem Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı olan ve Cela olarak anılan Ekinözü'nde dünyaya gelen Bahaettin Karakoç'un ilk şiiri 1942'de Yurt gazetesinde yayınlandı. 1983'te Kayseri Sanatçılar Derneği tarafından yılın şairi seçilen Karakoç, 1986'da 'Bir çift beyaz kartal' kitabıyla Türk Yazarlar Birliği'nden ödül aldı. 1993'te Kazakistan'ın Başkenti Almatı'da Türkçe'nin Uluslararası 2'nci Şiir Şöleni'nde Büyük Bay ödülüne layık görüldü. 2014'te Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verilen Bahaettin Karakoç, en son Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 5'inci Uluslararası Kitap ve Kültür Festivali'ne katılarak kitaplarını imzalamıştı.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurduGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurdu
Firari hükümlü, sahte kimlikle yakalandıFirari hükümlü, sahte kimlikle yakalandı
Fabrika işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 16 yaralıFabrika işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 16 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

İzmir'de bir mahalleyi karıştıran kedi! Alkollü kişiler bile gece kapılarına dayanıyor...

İzmir'de bir mahalleyi karıştıran kedi! Alkollü kişiler bile gece kapılarına dayanıyor...

Çete lideri yatak odasında yakalandı!

Çete lideri yatak odasında yakalandı!

Bir mahallenin derdi! "Biri bize akıl versin"

Bir mahallenin derdi! "Biri bize akıl versin"

'Niyetçi'nin katili hakkında flaş gelişme

'Niyetçi'nin katili hakkında flaş gelişme

Gıda mühendisine pusu kurup dehşeti yaşattılar

Gıda mühendisine pusu kurup dehşeti yaşattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.