Şairlerin kaleminden en güzel sonbahar şiirleri...

Diğer adıyla güz mevsimi de dediğimiz sonbahar mevsimi bugün itibariyle başladı. Sonbaharın gelmesiyle birlikte güneş daha erken batar, havalar soğuk ve puslu olmaya başlar, yağmurluklar kışlıkların arasından çıkarılır ve yavaş yavaş kış hazırlığı başlar. Doğanın kızıla, sarıya ve kahverenginin tonlarına büründüğü bu mevsim edebiyatımızdaki şairlerin de hüzün mevsimidir. İşte sonbaharı kaleme alan şairlerimizden en güzel sonbahar şiirleri... SONBAHAR ŞİİRLERİ Sonbahar Sonbahar -ki acının değişmez dipnotudur-

Sesinin solgun göğünde

Küçük bir yıldızla bir harfi tutuşturur.

Savrulur her yana kavruk kelimelerle,

Yüreğini acıyla buruşturur.

Bakışının pasıyla zırhlanan dünya,

Binlerce pıtrak yapıştırır yüzünün kumaşına

Sonbahar -ki doyumsuz bir aşkın sonudur. Metin Altıok Mevsim Sonbahar çiçekli badem ağaçlarını unut.

değmez,

bu bahiste

geri gelmesi mümkün olmayan hatırlanmamalı.

ıslak saçlarını güneşte kurut

olgun meyvelerin baygınlığıyla parıldasın

nemli, ağır kızıltılar…

sevgilim, sevgilim,

mevsim

sonbahar…

Nazım Hikmet Ran Güz Gelmeden Sırtında taşıdığın kıl heybe

dağ rüzgârı ve lor peyniri

gibi doluysa kır çiçekleriyle

sesler türkülere dönecektir

üzünçse ışıklı bir sevince

Dudaklarında özlem türküleri

ve gözlerinin menevşesinde aşk

çağıldıyorsa çavlanlar gibi

usulca gir umudun menziline

hüznü gerilerde bırak

Türküler paylaşılıyorsa eğer

dağ rüzgârları paylaşılıyorsa

sevinç de dahildir buna

ve o zaman bütün bir yaşam

paylaşılacak kadar güzeldir artık

Heybendeki kır çiçekleri

bir yangındır güze doğru

tutuşturur yüreğinde

uzak özlemlerin külünü

hiç beklemediğin bir anda

Güz gelip de yangın başlamadan

tutmalısın doğanın yelesinden

yüreğindeki seher yeli

varmalıdır sabah olmadan

gül bahçesine sevda hevengine Ahmet Telli Kırık Ayna Parmakların ucuyla arkaya attığın

saçlarının sonbaharına düştüm

elimi tut, yalnızlığımı okşa

gözünün izi kalsın gözümde…

Aynada ki sûretine sar beni

Gamzen açan kır çiçeği

üzerinde idi acılarım

sen rengini kokladın

ben kokusunun rengini

Sonbahar akşamına sar beni

Seni hangi ömrümle sevdiğimi

bir güz yağmurları bildi

bir de saçlarına düşen sonbahar

kahve falına resmini kim çizdi?

Üşüdüm yağmuruna sar beni

Hasretime vaha, çölüme serap ol

kendine başka anlam bulsun intihar

son istasyonda beklerken ömrüm

seni sevdim, ne söylesem, hepsi inkâr

Giderken, elvedana sar beni

Refik Durbaş Veda akşamlar biraz düşkün; yollar, kanayan yollar…

ay lağımda batıyor ve sözler hiçbir yerde;

her zaman kalbimizin yerinde ince duvar…

aldanış! belki uğursuz bir gölge

bulanmış kalmış…

belki her aldanıştan kalan siyah aynalar!

rüzgârı kuytulardan esirgemeyen ne varmış?

ve daima boğulmuş, yaralı yolculuklar… dağ kendi güneşini çıkardı gitti;

ben kendi gülüme kapandım kaldım;

sustum, her sustuğum yerdeki kaybolmalar

çağırır akşamı…

akşam,

uysaldır, boynunu bükerek gelir,

ve teslim olur bana şiirler, elvedâlar… işte ben gittim, herşeyi söyledim, gittim;

işte benden herkese,

herkese bir sonbahar.. Hilmi Yavuz Adım Sonbahar nasıl iş bu

her yanına çiçek yağmış

erik ağacının

ışık içinde yüzüyor

neresinden baksan

gözlerin kamaşır

oysa ben akşam olmuşum

yapraklarım dökülüyor

usul usul

adım sonbahar Atilla İlhan Sonbahar Durgun havuzları işlesin bırak

Yaprakların güneş ve ölüm rengi,

Sen kalbini dinle, ufkuna bak.

Düşünme mevsimi inleten rengi

Elemdir mest etsin ruhunu

Eser rüzgarların durgun ahengi.

Yan yana sessizce mevsimle keder

Hicrana aldanmış kalbimde gezin

Esen rüzgarlara sen kendini ver.

Ahmet Hamdi Tanpınar Mardin Bağlarına Erken Düşmüş Kış yüzün eylülü bekleyen ince yaprakmış

mardin’in bağlarına erken düşmüş kış

bir beytü’l-gazel güzelliği beyzade kızı

iki dirhem havayla gel yelkenimde sızı

bezirgan başıydık, bıldır karlar aradık

biçare taşa bin harf bin cümle adadık

sen hazan sayıkla, ben bilyem peşinde

seke seke cenneti buldum yar sesinde

servi boy mardin’de ayrık otu biçilmez

dost köprüsü yıkılmaz yarsız geçilmez Barış Erdoğan Sonbahar Oluyorum Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç

Ağaçlar bükmesinler n’olursun boyunlarını

Neden akşam oluyorum tren kalkınca

Kırlangıçlar birdenbire çekip gidince

Mendiller sallanınca neden tıkanıyorum

Öyle çok acımasız ki öyle birdenbire ki

Az önceki çiçekler nasıl da diken diken

Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç

O sularda çimdik, bitti; köprüleri geçtik, bitti

O elmanın tadı orda, o kuş çoktan öttü, bitti

Artık çocuk değiliz, susarak da bir şeyler diyebiliriz

Günler devlet alacağı, yıllar bir kadehçik buzlu rakı

Oyunlar oyuncaksı, oyuncaklar eski şarkı

Kavaklara oklu yürek çizip duran o çakı

Nerde şimdi, nerde şimdi, nerde o kan sarhoşluğu

Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç…