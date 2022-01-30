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Sait Erdal Dinçer kimdir, kaç yaşında? Eski TÜİK Başkanı Sait Erda Dinçer aslen nereli ve hangi görevlerde bulundu?

30.01.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK başkanı Sait Erdal Dinçer'in görevden alınması sonrası Erhan Çetinkaya başkanlığa getirilmişti. Gelişme sonrası Dinçer'in hayatı ve bulunduğu görevler araştırılan konulardan biri oldu. Peki görevden alınan Sait Erdal Dinçer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Sait Erdal Dinçer hangi görevlerde bulundu? İşte Dinçer'in hayatı...

Sait Erdal Dinçer kimdir, kaç yaşında? Eski TÜİK Başkanı Sait Erda Dinçer aslen nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer'i görevden alındı. Yayınlanan karara göre Dinçer'in yerine ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı.

SAİT ERDAL DİNÇER KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sait Erdal Dinçer, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Sonrasında aynı üniversitenin İşletme Mühendisliği Bölümünde ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstatistik Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yöneylem Araştırması üzerine doktorasını yapmıştır.

1992 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Dinçer, 2019 yılından beri profesör olarak görevini sürdürmektedir. Sait Dinçer'in uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 26 adet bilimsel makalesi, uluslararası yayınevleri tarafından basılmış 12 adet kitap ve kitap bölümü ile uluslararası sempozyumda sunularak basılmış 7 ayrı bildirisi bulunmaktadır.

Yeni TÜİK Başkanı, ayrıca ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlük görevlerini yürütmüştür. Dinçer, doktora ve yüksek yisans düzeyinde birçok bilimsel tezin yönetimini üstlenmiştir. Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır ve 2 daha önce Mart 2021 tarihli ve 31411 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atanmıştır.

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