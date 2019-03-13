HABER

Saka: CHP içinde terör örgütlerini şakşaklayan bir yığın insan var

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 15:31 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit Belediyesi'nde, 31 Mart yerel seçimi için yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa ederek, bağımsız aday olan Başkan Kamil Saka, eski partisine yönelik eleştirilerde bulundu.

Saka: CHP içinde terör örgütlerini şakşaklayan bir yığın insan var

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Edremit Belediyesi'nde, 31 Mart yerel seçimi için yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa ederek, bağımsız aday olan Başkan Kamil Saka, eski partisine yönelik eleştirilerde bulundu. Saka, "Değişik terör örgütlerini şakşaklayan bir yığın insan var bugün CHP içinde. Hem terör örgütüyle birlikte olacaksın hem Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin temsilcisi olacaksın. Yok böyle bir şey" dedi.
'Büyükşehir Yasası'ndan önce belde olan Güre'de, 27 yıl boyunca belediye başkanlığı yapan ve belde belediyesinin kapanmasının ardından CHP'den Edremit Belediye Başkanlığı'na seçilen Kamil Saka, yerel seçim için partisince yeniden aday gösterilmedi. Bunun üzerine CHP'den istifa ederek, Edremit Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olan Saka, Çamcı Mahallesi'nde yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Konuşmasında eski partisine yönelik eleştirilerde bulunan Başkan Saka, şunları kaydetti:
"Biz bir yola çıktı. Çıktığımız bu yolda düne kadar hep birlikte, CHP çatısı altındaydık. Bugün ben CHP'nin yanında değilim. Partiden ayrıldım. Ayrılma nedenim bazı arkadaşlar tarafından 'Bu koltuk sevdasına kapıldı. Partiden ayrıldı. Koltuk hırsıyla partiyi sattı' diye nitelenmeye başlandı. Ben niteleyenlere sadece şunu söylemek isterim. Ben 1972 yılında CHP'ye girdim; ama benim CHP'deki en önemli ilkem, CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğu içindi. Şu anda bakıyoruz CHP'ye, kimin partisi olduğu belli değil. Değişik terör örgütlerini şakşaklayan bir yığın insan var, bugün CHP içerisinde. O zaman CHP olarak bunu sorgulamak mecburiyetindeyiz. Evet, biz arkadaşlarımızla beraber Vatan Partisi'nin listesinde meclis yapmak suretiyle göreve talibiz. 31 tane meclis üyesi arkadaşıma 'Partiden ayrılın' dedim. Onun dışında hiçbir arkadaşımız partiden ayrılmıyor. Bizim derdimiz, CHP ile değil. Bizim derdimiz, CHP'li olduğunu ileri sürüp, HDP'ye oy toplayanlarla. Hem terör örgütüyle birlikte olacaksın hem Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin temsilcisi olacaksın. Yok böyle bir şey. Tercih yapacaksın."

FOTOĞRAFLI

Saka: CHP içinde terör örgütlerini şakşaklayan bir yığın insan varSaka: CHP içinde terör örgütlerini şakşaklayan bir yığın insan varSaka: CHP içinde terör örgütlerini şakşaklayan bir yığın insan var

Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu
Bakan Pakdemirli: "Ilgaz’ı Davos yapacağız"Bakan Pakdemirli: "Ilgaz’ı Davos yapacağız"
AK Parti'li Çelik: Lafı dolandırmak, örtbas çabasıdırAK Parti'li Çelik: Lafı dolandırmak, örtbas çabasıdır

En Çok Okunan Haberler

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Diğer Haberler
Son dakika: AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet anketlerle her gün fal açarken biz sahadayız

'Anketlerle seçim falı açıyorlar'

Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerine peşkeş çekiliyor

'Birilerine peşkeş çekiliyor!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beylikdüzü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.