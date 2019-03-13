Saka: CHP içinde terör örgütlerini şakşaklayan bir yığın insan var

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Edremit Belediyesi'nde, 31 Mart yerel seçimi için yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa ederek, bağımsız aday olan Başkan Kamil Saka, eski partisine yönelik eleştirilerde bulundu. Saka, "Değişik terör örgütlerini şakşaklayan bir yığın insan var bugün CHP içinde. Hem terör örgütüyle birlikte olacaksın hem Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin temsilcisi olacaksın. Yok böyle bir şey" dedi.

'Büyükşehir Yasası'ndan önce belde olan Güre'de, 27 yıl boyunca belediye başkanlığı yapan ve belde belediyesinin kapanmasının ardından CHP'den Edremit Belediye Başkanlığı'na seçilen Kamil Saka, yerel seçim için partisince yeniden aday gösterilmedi. Bunun üzerine CHP'den istifa ederek, Edremit Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olan Saka, Çamcı Mahallesi'nde yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Konuşmasında eski partisine yönelik eleştirilerde bulunan Başkan Saka, şunları kaydetti:

"Biz bir yola çıktı. Çıktığımız bu yolda düne kadar hep birlikte, CHP çatısı altındaydık. Bugün ben CHP'nin yanında değilim. Partiden ayrıldım. Ayrılma nedenim bazı arkadaşlar tarafından 'Bu koltuk sevdasına kapıldı. Partiden ayrıldı. Koltuk hırsıyla partiyi sattı' diye nitelenmeye başlandı. Ben niteleyenlere sadece şunu söylemek isterim. Ben 1972 yılında CHP'ye girdim; ama benim CHP'deki en önemli ilkem, CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğu içindi. Şu anda bakıyoruz CHP'ye, kimin partisi olduğu belli değil. Değişik terör örgütlerini şakşaklayan bir yığın insan var, bugün CHP içerisinde. O zaman CHP olarak bunu sorgulamak mecburiyetindeyiz. Evet, biz arkadaşlarımızla beraber Vatan Partisi'nin listesinde meclis yapmak suretiyle göreve talibiz. 31 tane meclis üyesi arkadaşıma 'Partiden ayrılın' dedim. Onun dışında hiçbir arkadaşımız partiden ayrılmıyor. Bizim derdimiz, CHP ile değil. Bizim derdimiz, CHP'li olduğunu ileri sürüp, HDP'ye oy toplayanlarla. Hem terör örgütüyle birlikte olacaksın hem Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin temsilcisi olacaksın. Yok böyle bir şey. Tercih yapacaksın."