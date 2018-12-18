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Şaka değil! ABD'de kısa mayo giyenler hapse atılıyordu

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2018 14:50 | Son Güncelleme

Dünyanın en ikonik fotoğrafları arasında bulunan bu kareler tarihi günümüze taşıyor. Denize girme kuralından sokak temizliğine, yangın söndürme yöntemlerinden at sürme eğitimi alan askerlere kadar pek çok fotoğrafla karşılaşacağınız kareler sayesinde 1900'lü yılları iliklerinize kadar hissedeceksiniz.

Tarihin tozlu sayfalarından çıkıp günümüze kadar gelebilmiş bu kareler sayesinde şimdiki alışkanlıklardan ve yaşam tarzından çok farklı bir hayatla karşılaşacaksınız. İşte geçmişe ışık tutan o karelerden bazıları...

Tarihin tozlu sayfalarından hiç görmediğiniz fotoğraflar

1910 / RUSYA

1910 / RUSYA
1910 yılında Rusya İmparatorluğunun Arhangelsk bölgesinde evinin önünde duran kadın.

1904 / AVUSTURYA

1904 / AVUSTURYA
1904 yılında Avusturya Viyana'da sünger satan adam.

1942 / AMERİKA

1942 / AMERİKA
1942 yılında Amerika'da Venice Sahilinde cambaz ayaklıkları üzerinde voleybol oynayan kadınlar.

1964 / NEW YORK

1964 / NEW YORK
Walt Disney Stüdyosu çalışanları 1964 New York Dünya Fuarı için mağarada yaşayan bir robot yapıyorlar. Robot olarak tasarlanmış bu mağara adamı sizce de çok korkunç görünmüyor mu?

1923 / ALMANYA

1923 / ALMANYA
1923 yılında Almanya'da yüksek enflasyon sonucu kağıt paralar duvara asılıyor.

1932 / LONDRA

1932 / LONDRA
1932 yılında Londra, İngiltere'de özel olarak dönüştürülmüş motosiklet üzerinde bir kadın yangın söndürme ekibi.

1960 / ALMANYA

1960 / ALMANYA
Almanya'da 1960 yılında bir model ısıtmalı aydınlatmanın gücünü göstermek için dışarıda karların arasında gazetesini okuyor.

1921 / AMERİKA

1921 / AMERİKA
1921 yılında Amerika'da bir kadın polis plajda kadının mayosunu kontrol ediyor.

1919 / İNGİLTERE

1919 / İNGİLTERE
1919'da İngiltere'de İspanyol Grip salgını sırasında kullanılan özel bir grip maskesi.

1910 / FRANSA

1910 / FRANSA
Fransa 1910 yılında orijinal limuzinlerden birisi.

1890 / NEW YORK

1890 / NEW YORK
1890'da New York'ta tek odalı bir evde oturan aile.

1935 / İNGİLTERE

1935 / İNGİLTERE
Ahşap at heykelleri üzerinde alıştırma yapan askerler.

1939 / DÜNYANIN EN UZUN BOYLU ADAMI

1939 / DÜNYANIN EN UZUN BOYLU ADAMI
Dünyanın en uzun adamı Robert Wadlow, 2.7 metrelik boyuyla rekorlar kitabına girmiş. Bu fotoğraf da ölmeden bir yıl önce 1939 yılında çekilmiş.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan birlikleri düşman uçağını bulmak için yeni geliştirilmiş akustik teknolojiyi kullanıyorlar.

1915 / AMERİKA

1915 / AMERİKA
Amerika 1915, Kaliforniya'da Sekoya ağacıyla poz veren oduncular.

1920 / BERLİN

1920 / BERLİN
Akrobat bir aile Berlin sokaklarında şovlarını sergiliyorlar.

1932 / POLONYA

1932 / POLONYA
1932 yılında Polonya'da düzenlenen saç tasarım yarışması.

1922

1922
1922 yılında ilk kez iç odayı ve Kral Tut'un lahitini açan arkeolog Howard Carter, Arthur Callender ve bilinmeyen bir Mısırlı işçi.

1945

1945
1945 yılında müttefik güçler tarafından ele geçirilen Aldolf Hitler'in deposu.

1921 / WASHINGTON

1921 / WASHINGTON
1921 yılında Washington'da gerçekleşmiş kazanın renkli fotoğrafı.

1939

1939
1939, Rushmore Dağı Anıtı inşa ediliyor.

1906 / NEW YORK

1906 / NEW YORK
1906 yılında New York sokakları temizleniyor.

1937 / GOLDEN GATE İNŞAATI

1937 / GOLDEN GATE İNŞAATI
Golden Gate Köprüsü San Francisco'da 1937 yılında inşa ediliyor.
Kanada'da yeni sezon plaj modasını tanıtan modeller.

1951

1951
1951 yılında Sovyetler Birliği'nde bir süpermarket

1922

1922
Firavun Tutankhamun'un mezarı arkeolog Howard Carter tarafından 1922 yılında açılıyor.

1920

1920
Bolşeviklerin lideri Vladimir Lenin, Rus-Polonya savaşına gidecek olan Kızıl Ordu askerlerine konuşuyor. Rusya, 1920.
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