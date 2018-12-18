Şaka değil! ABD'de kısa mayo giyenler hapse atılıyordu

Tarihin tozlu sayfalarından çıkıp günümüze kadar gelebilmiş bu kareler sayesinde şimdiki alışkanlıklardan ve yaşam tarzından çok farklı bir hayatla karşılaşacaksınız. İşte geçmişe ışık tutan o karelerden bazıları...

Tarihin tozlu sayfalarından hiç görmediğiniz fotoğraflar

1910 / RUSYA 1910 yılında Rusya İmparatorluğunun Arhangelsk bölgesinde evinin önünde duran kadın.

1904 / AVUSTURYA 1904 yılında Avusturya Viyana'da sünger satan adam.

1942 / AMERİKA 1942 yılında Amerika'da Venice Sahilinde cambaz ayaklıkları üzerinde voleybol oynayan kadınlar.

1964 / NEW YORK Walt Disney Stüdyosu çalışanları 1964 New York Dünya Fuarı için mağarada yaşayan bir robot yapıyorlar. Robot olarak tasarlanmış bu mağara adamı sizce de çok korkunç görünmüyor mu?

1923 / ALMANYA 1923 yılında Almanya'da yüksek enflasyon sonucu kağıt paralar duvara asılıyor.

1932 / LONDRA 1932 yılında Londra, İngiltere'de özel olarak dönüştürülmüş motosiklet üzerinde bir kadın yangın söndürme ekibi.

1960 / ALMANYA Almanya'da 1960 yılında bir model ısıtmalı aydınlatmanın gücünü göstermek için dışarıda karların arasında gazetesini okuyor.

1921 / AMERİKA 1921 yılında Amerika'da bir kadın polis plajda kadının mayosunu kontrol ediyor.

1919 / İNGİLTERE 1919'da İngiltere'de İspanyol Grip salgını sırasında kullanılan özel bir grip maskesi.

1910 / FRANSA Fransa 1910 yılında orijinal limuzinlerden birisi.

1890 / NEW YORK 1890'da New York'ta tek odalı bir evde oturan aile.

1935 / İNGİLTERE Ahşap at heykelleri üzerinde alıştırma yapan askerler.

1939 / DÜNYANIN EN UZUN BOYLU ADAMI Dünyanın en uzun adamı Robert Wadlow, 2.7 metrelik boyuyla rekorlar kitabına girmiş. Bu fotoğraf da ölmeden bir yıl önce 1939 yılında çekilmiş.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan birlikleri düşman uçağını bulmak için yeni geliştirilmiş akustik teknolojiyi kullanıyorlar.

1915 / AMERİKA Amerika 1915, Kaliforniya'da Sekoya ağacıyla poz veren oduncular.

1920 / BERLİN Akrobat bir aile Berlin sokaklarında şovlarını sergiliyorlar.

1932 / POLONYA 1932 yılında Polonya'da düzenlenen saç tasarım yarışması.

1922 1922 yılında ilk kez iç odayı ve Kral Tut'un lahitini açan arkeolog Howard Carter, Arthur Callender ve bilinmeyen bir Mısırlı işçi.

1945 1945 yılında müttefik güçler tarafından ele geçirilen Aldolf Hitler'in deposu.

1921 / WASHINGTON 1921 yılında Washington'da gerçekleşmiş kazanın renkli fotoğrafı.

1939 1939, Rushmore Dağı Anıtı inşa ediliyor.

1906 / NEW YORK 1906 yılında New York sokakları temizleniyor.

1937 / GOLDEN GATE İNŞAATI Golden Gate Köprüsü San Francisco'da 1937 yılında inşa ediliyor.

Kanada'da yeni sezon plaj modasını tanıtan modeller.

1951 1951 yılında Sovyetler Birliği'nde bir süpermarket

1922 Firavun Tutankhamun'un mezarı arkeolog Howard Carter tarafından 1922 yılında açılıyor.