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Şaka değil gerçek: WhatsApp banka oluyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.04.2020 16:50 | Son Güncelleme

WhatsApp, yeni bir özelliğini daha kullanıma sunmak için harekete geçti. Fakat WhatsApp'ın bu kez sunacağı özellik oldukça farklı. Zira WhatsApp bu kez kullanıcılarına para verecek.

Şaka değil gerçek: WhatsApp banka oluyor!

WhatsApp uygulamasını daha iyi hale getirmek için sürekli güncellemeler yapıyor. Bu güncellemelerin ışığında WhatsApp yeni yeteneklere kavuşuyor. Ancak WhatsApp'ın kullanıma sunmak için çalışmalara başladığı yeni özelliği oldukça ilgi çekici. Çünkü WhatsApp bu kez kullanıcılara banka görevi görmeyi vadediyor.

WHATSAPP BANKA GÖREVİNİ ÜSTLENECEK

WhatsApp, kullanıcılarına uygun şartlarda para sağlama ve veya kredi verme amacıyla kollarını sıvadı. WhatsApp'ın çalışmaları eğer meyve verirse, kullanıcılarına sadece WhatsApp uygulamasını kullanarak krediyle para verecek. Bunun için bazı bankalarla iletişim kurmaya başlayan WhatsApp, yasalar çerçevesinde hareket ederek yeni özelliğini kullanıma sunmaya başlayacak.

whatsapp para

ŞİMDİLİK KAPSAMA ALANI DAR ANCAK...

WhatsApp'ın kredi ve para desteği sağlama özelliği ilk etapta Hindistan pazarını hedef alıyor. Bunun için halihazırda WhatsApp Hintli yetkililerle telakkuz halinde. Fakat Hindistan'da çalışmaların başarı ile tamamlanması neticesinde WhatsApp kredisinin kapsama alanının genişleyebileceği söyleniyor. Yani WhatsApp'tan bir bankaymış gibi bahsettiğimiz günler çok yakın olabilir.

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