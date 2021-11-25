Şaka değil: Reklamları yakında rüyanızda da görebilirsiniz!

Rüyalarınıza reklam yerleştirmek sanıldığı kadar zor değil. Genellikle reklamlar kullanıcılara özel olarak sunuluyor. Herhangi bir reklam platformu kullanıcılara reklam göstereceği zaman genelde kişisel ilgilere önem veriliyor. Mesela daha çok spor alanında aramalar yapılıyorsa reklamlarda çoğu zaman spor gösteriliyor. Böylece kişiye özel bir reklam listesi oluşturuluyor.

ARAŞTIRMACILAR: RÜYALARINIZA REKLAM YERLEŞTİRECEKLER

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile Harvard ve Montreal üniversiteleri tarafından yapılan araştırmalar ise konuyla ilgili ilginç bir detayı ortaya çıkardı. Araştırmacılar, pazarlama firmalarının insanlara rüyalarında reklam gösterilebileceğini söyledi. Bunun için bazı özel teknolojiler kullanılması bekleniyor.

Pazarlamacıların yaklaşık olarak yüzde 77 gibi bir bölümü rüya reklamcılığı teknolojisi üzerine yoğunlaşıyor. Böylece satın alma davranışları uyku ve rüya korsanlığı üzerinden belirlenmek isteniyor. Pazarlamacılar doğrudan beyninize erişemeyecek. Bunun yerine uyarıcı teknolojiler kullanılacak.

Beyni uyaran uyarıcılar ile birlikte rüyalarda spesifik bir ürün görmek mümkün olacak. Ayrıca bazı hizmetleri veren şirketlerin yine bu teknolojiye yönelmesi bekleniyor. Telefonunuza baktığınızda çıkan bir video veya ses böyle bir uyarıcı etki oluşturabilir. Rüyalarınıza reklam yerleştirmek bununla mümkün olacak.

Rüya inkübasyonu olarak bilinen bu teknoloji ile birlikte bazı şirketler satışlarını artırma hedefinde. Hatta bu alanda denek olacak kişiler bile aranıyor. Böylece rüyalara girebilen şirketler satış rakamlarını belirli ölçülerde artırabilecek. Şimdilik bu teknoloji emekleme aşamasında. Ancak ilerleyen yıllarda rüyalarımıza bile rahatça girebilecekler.

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