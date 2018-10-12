Saka kuşu avcısına 4 bin lira ceza

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekipleri, koruma altındaki tür olan saka kuşunu tuzak kurarak yakaladığı belirlenen bir kişiye, 4 bin 114 TL ceza uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekipleri, av koruma kontrol çalışmaları sırasında, Aksu ilçesi Solak Mahallesi'nde tuzak kurarak koruma altındaki tür olan saka kuşlarını yakalayan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Kurduğu tuzakla 5 saka kuşu yakalayan kaçak avcıya, ekipler tarafından 2 bin 875 TL tazminat ve 1239 TL idari para cezası olmak üzere toplam 4 bin 114 TL ceza uygulandı. El konulan saka kuşları doğal hayata bırakıldı.

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