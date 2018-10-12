HABER

Saka kuşu avcısına 4 bin lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 14:43 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekipleri, koruma altındaki tür olan saka kuşunu tuzak kurarak yakaladığı belirlenen bir kişiye, 4 bin 114 TL ceza uyguladı.

Saka kuşu avcısına 4 bin lira ceza

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekipleri, koruma altındaki tür olan saka kuşunu tuzak kurarak yakaladığı belirlenen bir kişiye, 4 bin 114 TL ceza uyguladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekipleri, av koruma kontrol çalışmaları sırasında, Aksu ilçesi Solak Mahallesi'nde tuzak kurarak koruma altındaki tür olan saka kuşlarını yakalayan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Kurduğu tuzakla 5 saka kuşu yakalayan kaçak avcıya, ekipler tarafından 2 bin 875 TL tazminat ve 1239 TL idari para cezası olmak üzere toplam 4 bin 114 TL ceza uygulandı. El konulan saka kuşları doğal hayata bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Saka kuşu avcısına 4 bin lira cezaSaka kuşu avcısına 4 bin lira ceza

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendiTürkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi
Tokat'ta 1 milyon kitap, fuarda okuyucu ile buluşuyorTokat'ta 1 milyon kitap, fuarda okuyucu ile buluşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı

İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Okula gidiyorum' diye evden çıktı! Göknur 1 haftadır kayıp

Okula gidiyorum' diye evden çıktı! Göknur 1 haftadır kayıp

Yamaçtan koptu, evin yanına düştü! Faciaya kıl payı...

Yamaçtan koptu, evin yanına düştü! Faciaya kıl payı...

Bulaşıcı hastalıklardan ellerinizi yıkayarak korunun

Bulaşıcı hastalıklardan ellerinizi yıkayarak korunun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.