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Saka kuşu avlayan 2 kişiye 9 bin 800 TL ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 16:00 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde tuzak kurarak 28 saka kuşunu avlayan 2 kişiye toplam 9 bin 800 TL para cezası kesildi.Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Güzelce Mahallesi’nde 2 kişinin kurdukları tuzakla koruma altındaki saka kuşlarını avladıklarını belirledi.Ekipler, 28 saka kuşunu avladığını tespit ettikleri yabancı uyruklu 2 kişiyi yakalayarak avlanmakta kullandıkları 2 adet yanıltıcı ses cihazı, 4 adet kafes, 2 adet keser, 8 adet 1 metre uzunluğunda demir çubuk, 4 adet ağ, 40 metre ipe el koydu.Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edilen kuşlar jandarma ekipleri tarafından doğaya bırakılırken, yabancı uyruklu 2 kişiye toplam 9 bin 800 TL para ceza kesilerek gözaltına alındı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde tuzak kurarak 28 saka kuşunu avlayan 2 kişiye toplam 9 bin 800 TL para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Güzelce Mahallesi’nde 2 kişinin kurdukları tuzakla koruma altındaki saka kuşlarını avladıklarını belirledi.
Ekipler, 28 saka kuşunu avladığını tespit ettikleri yabancı uyruklu 2 kişiyi yakalayarak avlanmakta kullandıkları 2 adet yanıltıcı ses cihazı, 4 adet kafes, 2 adet keser, 8 adet 1 metre uzunluğunda demir çubuk, 4 adet ağ, 40 metre ipe el koydu.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edilen kuşlar jandarma ekipleri tarafından doğaya bırakılırken, yabancı uyruklu 2 kişiye toplam 9 bin 800 TL para ceza kesilerek gözaltına alındı.

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