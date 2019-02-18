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"Saka ve Ergin'i kriterlerimize uymadığı için kabul etmedik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 17:18 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "Sanki bütün CHP'lileri biz çağrıyormuşuz, aday yapıyormuşuz gibi bir algı ortaya koymaya çalışıyorlar ama bu doğru değil. DSP'nin kendine göre ilkeleri var. Bunlar sağlanırsa tabii ki aday gösteriyoruz" - "(Saka'nın DSP'ye katılma talebi) CHP'nin Atatürk çizgisinden uzaklaştığını, daha ileriki dönemde yeniden Atatürk çizgisine geldiğinde partisine geri döneceğini açıklamış. Bunu kendisine hatırlattık. Bu yönde farklı bir görüşünün olmadığını anladık ve bu talebini kabul etmedik" - "(Ergin'nin DSP'ye katılma talebi) Şimdi tekrar bizden aday olma arzusunda olduğunu söyledi ama kriterlerimize uymadığı için onu da kabul etmedik, kendilerine teşekkür ettik"

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Sanki bütün CHP'lileri biz çağrıyormuşuz, aday yapıyormuşuz gibi bir algı ortaya koymaya çalışıyorlar ama bu doğru değil. DSP'nin kendine göre ilkeleri var. Bunlar sağlanırsa tabii ki aday gösteriyoruz." dedi.

Aksakal, Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ile eski Küçükköy Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında kabul ederek, bir süre görüştü.

Daha sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Aksakal, her iki adayın da partilerine katılma talebinde bulunduğunu söyledi.

Diğer partilerden DSP'ye katılacak adaylar konusunda kendilerine göre bazı kriterler ortaya koyduklarını belirten Aksakal, partisinden istifa etmeden hiç kimseyle bu tip görüşmeler yapmayacaklarını, basın ve kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı.

Saka'nın DSP'den aday olma düşüncesinin kendilerine aktarıldığını ifade eden Aksakal, şöyle konuştu:

"Biz de biraz önce bahsettiğim gerekçeler yerine getirilirse olabilirliğini söylemiştik. Fakat Kamil Bey istifa ettikten sonra Edremit'te yine basınla buluşmuş ve bir açıklama yapmıştı. O açıklamada da CHP'nin Atatürk çizgisinden uzaklaştığını, daha ileriki dönemde yeniden Atatürk çizgisine geldiğinde partisine geri döneceğini açıklamış. Bu da bizim için önemli bir kriterdi. Bunu kendisine hatırlattık. Bu yönde farklı bir görüşünün olmadığını anladık ve bu talebini kabul etmedik, ayrıldı."

- "DSP'nin kendine göre ilkeleri var"

Aksakal, partilerine Ayvalık Belediye Başkan adaylığı ile ilgili de müracaat yapıldığını bildirdi.

Mesut Ergin'in, Balıkesir büyükşehir olmadan önce Ayvalık'ın Küçükköy Belde Belediye başkanlığı yaptığını anımsatan Aksakal, Ergin'in geçen seçimlerde DSP'den aday olduğunu hatırlattı.

Seçimi kaybettikten sonra Ergin'in partilerinden ayrılarak tekrar CHP'ye gittiğini anımsatan Aksakal, şöyle devam etti:

"Şimdi tekrar bizden aday olma arzusunda olduğunu söyledi ama kriterlerimize uymadığı için onu da kabul etmedik, kendilerine teşekkür ettik. CHP'den bize bu şekilde gelenleri medyada takip ettiğimiz kadarıyla sanki bütün CHP'lileri biz çağrıyormuşuz, aday yapıyormuşuz gibi bir algı ortaya koymaya çalışıyorlar ama bu doğru değil. DSP'nin kendine göre ilkeleri var, bunlar sağlanırsa tabii ki aday gösteriyoruz. Her Türk vatandaşının seçme ve seçilme hakkı var. Anayasal hakkı bu."

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