Şaka yaparken yaktı

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL DHA Fatih'te bir lokantada iki çalışan arasındaki şakalaşma kötü sonuçlandı. Semavere vuran çalışan arkadaşını yaktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yusufpaşa'da bulunan bir lokantadaki olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Suriyelilerin çalıştığı bir lokantada çalışan bir genç, tezgah önünde bir arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. Sohbetin başlamasından kısa bir süre sonra tezgaha gelen başka bir çalışan, önünde bulunan içi kaynar su dolu semavere vurdu. Kapağı açılan semaverin içindeki kaynar su, Suriyeli Abdülhadi Necim'in üzerine döküldü. Can havliyle geriye doğru kaçmaya çalışan Necim, yanmaktan kurtulamadı. Boynu, kolu ve göğsünden yanan Necim, çevredekiler tarafından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Abdülhadi Necim'in yanmasıyla sonuçlanan feci olay iş yerinin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Necim'in lokantada çalışan bir arkadaşıyla sohbet ettiği, o sırada tezgaha gelen diğer bir çalışanın bir süre sonra semavere vurduğu görülüyor. Vurmanın etkisiyle üzerine kaynar su dökülen Necim geriye doğru kaçıyor.
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