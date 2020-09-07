HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şakacı muhtar adli kontrolle serbest

Şakacı muhtar adli kontrolle serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 14:28 | Son Güncelleme

Adana’nın Karataş ilçesinde, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesinde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alan ve görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine şaka yaptığını söyledikten sonra gözaltına alınan muhtar Mehmet Akif Işık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Karataş ilçesine bağlı Küçük Karataş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, muhtar Mehmet Akif Işık, uzun süredir yapılmayan yol için gelen iş makinesi operatörünü tabancayla rehin aldı.

Adana’nın Karataş ilçesinde, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesinde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alan ve görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine şaka yaptığını söyledikten sonra gözaltına alınan muhtar Mehmet Akif Işık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Karataş ilçesine bağlı Küçük Karataş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, muhtar Mehmet Akif Işık, uzun süredir yapılmayan yol için gelen iş makinesi operatörünü tabancayla rehin aldı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekince muhtar şaka yaptıklarını söyledi.
Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, muhtar Mehmet Akif Işık’ı dün gözaltına aldı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen muhtar, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor' Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara düğün çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara düğün çağrısı
6-7 Eylül olaylarının tarihi!6-7 Eylül olaylarının tarihi!
En Çok Okunan Haberler
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
İlginizi Çekebilir
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara düğün çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara düğün çağrısı
FSM'de intihar girişimi! Trafik durma noktasına geldi
FSM'de intihar girişimi! Trafik durma noktasına geldi
İntihara kalkışmışlardı! O kızlar farklı yuvalara yerleştirildi
İntihara kalkışmışlardı! Yeni gelişme
Diyarbakır'da yeni dönem! Kamu kurumlarına girişte HES uygulaması başladı
Bir ilde yeni dönem! Bugün başladı
Sason ve Beşiri kaymakamları görevden alındı
İki kaymakam görevden alındı
Bolu'da korkunç olay! Ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi
Ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.