Sakal-ı Şerif dualarla ziyarete açıldı

SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Sakal-ı Şerif, sahur vakti dua ve tekbirler eşiliğinde ziyarete açıldı.

İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi'ndeki Ulu Cami bulunan Sakal-ı Şerif, İlçe Müftüsü ve görevli imamlar tarafından korunduğu kasadan çıkarıldı. 40 bohçaya sarılı Sakal- Şerif dualar eşliğinde açılarak özel kutuda ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler cami avlusunda uzun kuyruk oluşturdu. İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, "Sakal-ı Şerif mübarek ramazan ayında Kadir Gecesi'nde ziyarete açılmaktadır. Cuma günü ikindi namazına kadar erkek ziyaretçilere Cumartesi günü ise kadın ziyaretçilere açık olacak" dedi. Sakal-ı Şerif’in ziyarete açıldığı saatlerde bazı vatandaşlar caminin kapısında kurban kesti.

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