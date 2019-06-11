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Sakal-ı Şerif’i çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 16:15 | Son Güncelleme

Ramazan ayında sergilenmek üzere Denizli’nin Çivril ilçesine getirilen Sakal-ı Şerif’in, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındığı iddia edildi.Edinilen bilgiye göre, Ramazan ayında vatandaşların ziyaretine açılan ve Çivril Yeni Camiinde sergilenen Sakal-ı Şerif kayboldu.

Sakal-ı Şerif’i çaldılar

Ramazan ayında sergilenmek üzere Denizli’nin Çivril ilçesine getirilen Sakal-ı Şerif’in, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındığı iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, Ramazan ayında vatandaşların ziyaretine açılan ve Çivril Yeni Camiinde sergilenen Sakal-ı Şerif kayboldu. Kutsal emanetin kaybolduğunu fark eden yetkililer polise haber verdi. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma açıldığı belirtilirken Sakal-ı Şerif’in ne zaman kaybolduğunun net olarak bilinmediği öğrenildi. Cami cemaatinden bazı vatandaşlar yaşanan olaydan sonra şakın olduğunu belirterek, "Ramazan ayında sergilenmek üzere camimize getirilen kutsal emanetin yerinde olmadığını fark ettik. Daha sonra da polise haber verildi. Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı çok şaşkınız, böyle bir olay ile Çivril’de ilk defa karşılaşıyoruz” dedi. Olay sonrası, İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

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