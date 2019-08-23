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Şakalaşırken arkadaşını karnından bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 02:28 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde şakalaşma kanlı bitti.

Şakalaşırken arkadaşını karnından bıçaklayarak öldürdü

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde şakalaşma kanlı bitti. İki arkadaş çay yolunsa şakalaşırken Ahmet Salih Gökyüz (16) arkadaşı Osman Sevinç’i (18) karnından bıçaklayarak öldürdü.
Olay, Biga’nın Gümüşçay Belediyesinde çay boyunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Sevinç, arkadaşı Ahmet Salih Gökyüz ile şakalaşırken karnından bıçaklanarak öldü. Çay boyunda gerçekleşen olay saat 00:45 sıralarında meydana geldi.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yarım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç hastaneye kaldırıldı.Yapılan müdahalelere rağmen Osman Sevinç kurtulamadı. Ahmet Salih Gökyüz ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şakalaşırken arkadaşını karnından bıçaklayarak öldürdü

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