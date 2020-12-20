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Şakalaşırken arkadaşını tüfekle vurdu

20.12.2020 18:21 | Son Güncelleme:
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Şakalaşırken arkadaşını tüfekle vurdu

Kahramanmaraş’ta 15 yaşındaki genç, şakalaştığı esnada arkadaşını havalı tüfekle yaraladı.

Kahramanmaraş’ta 15 yaşındaki genç, şakalaştığı esnada arkadaşını havalı tüfekle yaraladı. Saçma parçası ile yaralanan çocuğun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. arkadaşı A.A. ile tek saçma havalı tüfekle şakalaşmaya başladı. Bu sırada tüfek birden ateş alarak S.K.’yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsüne isabet eden tek saçma ile yaralanan S.K., ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan S.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.’yı yakalamak için polis çalışma başlattı.

Şakalaşırken arkadaşını tüfekle vurdu

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