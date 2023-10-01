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  4. Şakalaşırken erkek arkadaşını kafasından vurdu! Kız gözaltında sevgilisi yoğun bakımda...

Şakalaşırken erkek arkadaşını kafasından vurdu! Kız gözaltında sevgilisi yoğun bakımda...

01.10.2023 17:31 | Son Güncelleme:
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İzmir'de yaşanan olay akıllara durgun verdi. Erkek arkadaşıyla şakalaşan 18 yaşındaki kızın elindeki tabanca ateş aldı. Kurşun sevgilisinin başına isabet etti. Talihsiz gencin hayati tehlikesi devam ederken kız arkadaşı da gözaltına alındı.

Şakalaşırken erkek arkadaşını kafasından vurdu! Kız gözaltında sevgilisi yoğun bakımda...

İzmir’de 18 yaşındaki genç kız, şakalaştıkları sırada elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu 22 yaşındaki erkek arkadaşının kafasından vurulmasına sebep oldu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Karabağlar Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Meryem Ö. (18), erkek arkadaşı Miraç Bulat’la (22) ellerindeki silahla şakalaştığı sırada tabancının patlaması üzerine kurşun Miraç Bulat’ın kafasına isabet etti. Yaralanan genç, olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altını alındı. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Meryem Ö.’nün de gözaltına alındığı kaydedildi.

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Gözaltı İzmir

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