Şakalaşırken fenalaşan lise öğrencisi öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'da arkadaşlarıyla şakalaşırken fenalaşan lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Giresun Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Buğra Kağan Şen arkadaşlarıyla şakalaştığı sırada fenalaşarak yere düştü.
Durumu öğrenen öğretmenlerin ihbarı üzerine okula gelen 112 Acil ambulansıyla Şen, Giresun'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kalbinden rahatsızlandığı öğrenilen Şen, okuldaki ve hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şen'in cenazesi Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.
Meclis'te 'Erdoğan'a özel lavabo' krizi
Lüks villaya baskın! Polis bu halde yakaladı
Londra'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde yangın paniği
AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!
Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile
Edirne'de korkutan patlama! Yaralılar var
Yolcu şoföre saldırdı, otobüs köprüden nehre düştü
Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...
NASA duyurdu: Uzay aracı Dawn ile iletişim kesildi
Çin'in yeni oyuncağı çok konuşulacak!
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Okuyucu Yorumları 0 yorum