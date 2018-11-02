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Şakalaşırken fenalaşan lise öğrencisi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 15:12 | Son Güncelleme

Şakalaşırken fenalaşan lise öğrencisi öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'da arkadaşlarıyla şakalaşırken fenalaşan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Giresun Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Buğra Kağan Şen arkadaşlarıyla şakalaştığı sırada fenalaşarak yere düştü.

Durumu öğrenen öğretmenlerin ihbarı üzerine okula gelen 112 Acil ambulansıyla Şen, Giresun'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kalbinden rahatsızlandığı öğrenilen Şen, okuldaki ve hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şen'in cenazesi Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

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