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Şakalaşmak için aracını arkadaşlarının üzerine sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:29 | Son Güncelleme

Eskişehir'de şakalaşmak için arkadaşlarının üzerine aracını süren genç gözaltına alınarak, "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından hakkında işlem başlatıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kullandığı pikabı şakalaşmak amacıyla arkadaşlarının üzerine süren genç gözaltına alındı.

75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'da, kullandığı 26 VY 074 plakalı pikabı arkadaşlarının üzerine süren İ.D. (18), polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan İ.D. hakkında "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından işlem başlatıldı.

Bir aracın ön kamerasının kaydettiği görüntülerde İ.D'nin, tramvay yolunda yürüyen arkadaşlarının üzerine aracıyla gittiği, daha sonra yaptığı ani manevrayla önce farklı bir aracı tehlikeye düşürdüğü, ardından tanımadığı iki kişinin daha üzerine aracı sürdüğü görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir şaka trafik

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