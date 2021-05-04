Sakalını bıyığını kesen Uğur Güneş, yeni dizisinin yönetmenine seslendi

Uğur Güneş, aralık ayında Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan hemen sonra yeni işi Kanunsuz Topraklar dizisi için hazırlanmaya başlamıştı.

Güneş, bir süredir dizi için özel bir diyet ve spor programı uyguladı. Geçtiğimiz günlerde magazincilerle sokakta karşılaşan oyuncu, pandemi nedeniyle daha çok evde vakit geçirdiğini anlattı ve yeni dizisinin hazırlıklarının da sürdüğünü belirtti.

Oyuncu, şu sıralar instagram’dan bol bol paylaşım yapıyor. Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrıldıktan sonra sakallarını ve bıyıklarını uzatıyordu. Fakat geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir paylaşımda, kestiğini de göstermiş oldu.

Oyuncunun bu imaj değişikliğinin, yeni dizisinin çekimlerinin başlayacağı ve dizi için sakalını kestiğine yoruldu. Ancak görünen o ki çekim tarihi henüz net değil! Uğur Güneş, Davut isimli bir madenciyi oynayacağı dizisi için şimdiden heyecanlı.

O kadar ki son yaptığı instagram paylaşımında dizinin yönetmenliğini yapacak olan usta isim Faruk Teber’e seslenerek “Setleri özledim” notunu düşmüş.