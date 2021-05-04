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Sakalını bıyığını kesen Uğur Güneş, yeni dizisinin yönetmenine seslendi

04.05.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv’de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinden geçtiğimiz aralık ayında ayrılan Uğur Güneş, yeni işi Kanunsuz Topraklar dizisi için hazırlanıyor. Sakalını ve bıyığını kesen Uğur Güneş, Instagram hesabından dizinin yönetmenine çağrı yaptı.

Sakalını bıyığını kesen Uğur Güneş, yeni dizisinin yönetmenine seslendi

Uğur Güneş, aralık ayında Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan hemen sonra yeni işi Kanunsuz Topraklar dizisi için hazırlanmaya başlamıştı.

Güneş, bir süredir dizi için özel bir diyet ve spor programı uyguladı. Geçtiğimiz günlerde magazincilerle sokakta karşılaşan oyuncu, pandemi nedeniyle daha çok evde vakit geçirdiğini anlattı ve yeni dizisinin hazırlıklarının da sürdüğünü belirtti.

Oyuncu, şu sıralar instagram’dan bol bol paylaşım yapıyor. Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrıldıktan sonra sakallarını ve bıyıklarını uzatıyordu. Fakat geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir paylaşımda, kestiğini de göstermiş oldu.

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Oyuncunun bu imaj değişikliğinin, yeni dizisinin çekimlerinin başlayacağı ve dizi için sakalını kestiğine yoruldu. Ancak görünen o ki çekim tarihi henüz net değil! Uğur Güneş, Davut isimli bir madenciyi oynayacağı dizisi için şimdiden heyecanlı.

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O kadar ki son yaptığı instagram paylaşımında dizinin yönetmenliğini yapacak olan usta isim Faruk Teber’e seslenerek “Setleri özledim” notunu düşmüş.

KANUNSUZ TOPRAKLAR, FOX TV’DE

Uğur Güneş, Fox TV’de yayınlanacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinde, çalıştığı maden şirketinin sahibinin kızına aşık olan Davut isimli bir madenciye hayat verecek. Rolü için kondisyon tutan ve sporla kas yapan oyuncu, diyetle de vücudunu şekillendirdi.

Dizide Davut’un aşık olduğu Gülfem karakterine ise Esra Bilgiç hayat verecek. 1930’lu yıllarda geçen dönem projesi için, o yılların özelliklerini taşıyan bir plato kuruluyor İstanbul’da.

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