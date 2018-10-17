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Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında mide bulandıran bir çocuk istismarı haberi ekrana geldi. Bircan Bali'nin paylaştığı görüntüde sakallı ve takkeli bir market sahibinin, küçük kızı taciz ettiği ve kız çocuğunun istismar karşısında çığlık attığı görüldü

Söylemezsem Olmaz programında yer alan haberde market sahibinin küçük kızın göğüslerine dokunduğu görülüyor.
Görüntüleri ekrana getiren sunucular da iğrenç görüntüler karşısında şaşkına döndü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Kan donduran bu olayın nerede ve ne zaman yaşandığı ise bilinmiyor. Haber sosyal medyada yayılınca onlarca kişi taciz olayına tepki gösterdi, binlerce yorum geldi.

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istismar söylemezsem olmaz

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