Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Söylemezsem Olmaz programında yer alan haberde market sahibinin küçük kızın göğüslerine dokunduğu görülüyor.
Görüntüleri ekrana getiren sunucular da iğrenç görüntüler karşısında şaşkına döndü.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Kan donduran bu olayın nerede ve ne zaman yaşandığı ise bilinmiyor. Haber sosyal medyada yayılınca onlarca kişi taciz olayına tepki gösterdi, binlerce yorum geldi.
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