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Şakanın sonu hastanede bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 13:21 | Son Güncelleme

Burdur Çayı'na düşen ayakkabısını almak için aşağı inen arkadaşını kurtarmak isteyen Hüseyin Gürcü (18) dengesini kaybederek, 5 metre yükseklikten çaya düştü. Yaralanan genç, halat yardımıyla kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

Şakanın sonu hastanede bitti

Edinilen bilgiye göre, Burdur Çayı kenarında oturan iki arkadaştan Yusuf Y., ayakkabısını çıkartıp arkadaşına attı.

Arkadaşına isabet etmeyen ayakkabı Burdur çayına düşünce Yusuf Y. ayakkabısını alabilmek için çaya indi. Ancak ayakkabısına ulaşamayan yusuf Y. çayın kenarındaki duvara tırmanıp çıkabilmek için arkadaşı Hüseyin G.'den (18) yardım istedi.

Çayın demir korkulukları üzerinden sarkarak arkadaşını elinden tutup yukarı çıkarmak isteyen Hüseyin G. bir anda dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten çaya düştü.

Hüseyin G.’nin düştüğünü gören arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine İtfaiye sağlık ve Afad ekipleri geldi .Hüseyin G. sedyeye bağlanarak halatla yukarı çekildi.

İlk tedavisi olay yerinde yapılan Hüseyin G. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur şaka hastane

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