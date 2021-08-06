Sakar Şakir filmi nerede ve ne zaman çekildi? Sakar Şakir filmi konusu nedir?

Kemal Sunal, Adile Naşit gibi usta isimlerin rol aldığı Sakar Şakir filmi televizyon ekranlarında yayınlanacak. Sevilen film sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'in hikayesini anlatıyor. Peki Sakar Şakir filmi nerede ve ne zaman çekildi?

SAKAR ŞAKİR NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1977 senesinde sinemaseverlerle buluşan ve Yeşilçam'ın usta yönetmenlerinden Natuk Baytan'ın yönetmenliğini yaptığı Sakar Şakir'in çekimleri, İstanbul'un Bakırköy ilçesinin Yeşilköy semtinde gerçekleştirilmiştir.

SAKAR ŞAKİR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sakar Şakir filminde sakarlığıyla çevresindekileri bıktırmış olan Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalmıştır. Ancak mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak amacıyla planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başaracaktır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardrop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve adeta delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçuracaktır, ardından köyüne geri döner. Yine filme göre İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.

Filminde, Kemal Sunal, Adile Naşit, Ali Şen, Ünal Gürel, Macit Flordun, Necdet Yakın, Atilla Ergün, Kamer Sadık, Hakkı Kıvanç, Yusuf Sezer, Yavuz Şeker, İhsan Bilsev, Ayfer Feray, Ayfer Feray, Yusuf Sezer, İhsan Bilsev gibi başarılı isimler yer alıyor.



