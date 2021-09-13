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Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ı bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı!

13.09.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakar Şakir filmindeki 'Marmara Kazım' rolüyle akıllara kazınan usta oyuncu Macit Flordun'un oğlu da tıpkı kendisi gibi ünlü bir oyuncu!

Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ı bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı!

Yeşilçam'ın unutulmaz karakterleri arasında yer alan Marmara Kazım rolüne hayat veren usta oyuncu Macit Flordun'un oğlu da, tıpkı babası gibi hayatını sanata adamış bir isim olan yakışıklı oyuncu Tardu Flordun!

Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ı bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı!

49 yaşındaki Tardu Flordun, babası Macit Flordun'un izinden giderek oyunculuğu seçti ve yine tıpkı babası gibi Ankara'da eğitim almayı tercih ederek, 1995 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 96 puanla yani en yüksek notla mezun oldu. Fakat Tardu Flordun, henüz dereceyle mezun olmanın mutluluğunu tam anlamıyla yaşayamadan, rol model aldığı babası Macit Flordun, 1996 yılında hayatını kaybetti.

Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ı bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı!

''ÇOK ERKEN GİTTİN BE''

Babasını her fırsatta gururla temsil eden Tardu Flordun, 57 yaşında hayatını kaybeden babası Macit Flordun için ''Çok erken gittin be. Keşke daha çok görseydim seni...'' yorumunu yapmıştı.

Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ı bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı!

MACİT FLORDUN KİMDİR?

Macit Flordun, 13 Mart 1939 tarihinde Bulgaristan'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı müzik ve tiyatro bölümü mezunu olan oyuncu, 1956 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı müzik bölümünde okudu ancak eğitimini tamamlayamadı.
14 yıl boyunca devlet tiyatrolarında çalışan Macit Flordun, sinemaya 1975 yılında adım attı. 1993 yılında Evlere Şenlik ile ekran macerasına adım atan yıldız, 1975 yılına kadar birçok farklı projede yer aldı.

Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ı bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı!

TARDU FLORDUN KİMDİR?

Tardu Flordun, 25 Mayıs 1972’de Ankara’da dünyaya geldi. 1995 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü dereceyle bitirdi. 1995-1997 yıllarında Ankara Devlet Tiyatroları'nda, 1997-2008 yıllarında İzmit Şehir Tiyatroları'nda aktifti. 2000’de başrollerini Berna Laçin ile paylaştığı Evdeki Yabancı adlı diziyle ekran televizyona adım attı. Sonrasında projelerin aranan yüzü haline geldi.

Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ı bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı!

TARDU FLORDUN YER ALDIĞI YAPIMLAR:

-Tiyatro-
Kim Korkar Hain Kurttan?
Sürmanşet
Robinson Crusoe
Üç Kuruşluk Opera
Roberto Zucco
Don Juan
Hamlet

Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ı bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı!

-Sinema-
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
Türkan
O Kadın
Sözün Bittiği Yer
Sis ve Gece
Leoparın Kuyruğu
Mektup

Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ı bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı!

-Dizi-
Eve Dönüş
Son Yaz-Balkanlar 1912
Tek Başımıza
Sırat
Mükemmel Çift (
Parmaklıklar Ardında
Binbir Gece
Davetsiz Misafir
Bir Varmış Bir Yokmuş
Camdan Pabuçlar
Evdeki Yabancı
Efsane
Aşk Oyunu


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Anahtar Kelimeler:
Tardu Flordun
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