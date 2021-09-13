Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ı bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı!

Yeşilçam'ın unutulmaz karakterleri arasında yer alan Marmara Kazım rolüne hayat veren usta oyuncu Macit Flordun'un oğlu da, tıpkı babası gibi hayatını sanata adamış bir isim olan yakışıklı oyuncu Tardu Flordun!

49 yaşındaki Tardu Flordun, babası Macit Flordun'un izinden giderek oyunculuğu seçti ve yine tıpkı babası gibi Ankara'da eğitim almayı tercih ederek, 1995 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 96 puanla yani en yüksek notla mezun oldu. Fakat Tardu Flordun, henüz dereceyle mezun olmanın mutluluğunu tam anlamıyla yaşayamadan, rol model aldığı babası Macit Flordun, 1996 yılında hayatını kaybetti.

''ÇOK ERKEN GİTTİN BE''

Babasını her fırsatta gururla temsil eden Tardu Flordun, 57 yaşında hayatını kaybeden babası Macit Flordun için ''Çok erken gittin be. Keşke daha çok görseydim seni...'' yorumunu yapmıştı.

MACİT FLORDUN KİMDİR?

Macit Flordun, 13 Mart 1939 tarihinde Bulgaristan'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı müzik ve tiyatro bölümü mezunu olan oyuncu, 1956 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı müzik bölümünde okudu ancak eğitimini tamamlayamadı.

14 yıl boyunca devlet tiyatrolarında çalışan Macit Flordun, sinemaya 1975 yılında adım attı. 1993 yılında Evlere Şenlik ile ekran macerasına adım atan yıldız, 1975 yılına kadar birçok farklı projede yer aldı.

TARDU FLORDUN KİMDİR?

Tardu Flordun, 25 Mayıs 1972’de Ankara’da dünyaya geldi. 1995 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü dereceyle bitirdi. 1995-1997 yıllarında Ankara Devlet Tiyatroları'nda, 1997-2008 yıllarında İzmit Şehir Tiyatroları'nda aktifti. 2000’de başrollerini Berna Laçin ile paylaştığı Evdeki Yabancı adlı diziyle ekran televizyona adım attı. Sonrasında projelerin aranan yüzü haline geldi.

TARDU FLORDUN YER ALDIĞI YAPIMLAR:

-Tiyatro-

Kim Korkar Hain Kurttan?

Sürmanşet

Robinson Crusoe

Üç Kuruşluk Opera

Roberto Zucco

Don Juan

Hamlet

-Sinema-

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

Türkan

O Kadın

Sözün Bittiği Yer

Sis ve Gece

Leoparın Kuyruğu

Mektup

-Dizi-

Eve Dönüş

Son Yaz-Balkanlar 1912

Tek Başımıza

Sırat

Mükemmel Çift (

Parmaklıklar Ardında

Binbir Gece

Davetsiz Misafir

Bir Varmış Bir Yokmuş

Camdan Pabuçlar

Evdeki Yabancı

Efsane

Aşk Oyunu



