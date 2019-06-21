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Sakarya 112 ekibi Kilis yolunda başarılı bir doğum gerçekleştirdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.06.2019 16:59 | Son Güncelleme

Rotasyonla bölgeye sağlık hizmeti vermek üzere görevlendirilen Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü 112 ekibi Kilis yolunda doğumu başlayan Suriyeli göçmen vatandaşın doğumunu gerçekleştirdi.Sakarya 112 ekibi Beşeriye konteyner kampta 5.

Rotasyonla bölgeye sağlık hizmeti vermek üzere görevlendirilen Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü 112 ekibi Kilis yolunda doğumu başlayan Suriyeli göçmen vatandaşın doğumunu gerçekleştirdi.
Sakarya 112 ekibi Beşeriye konteyner kampta 5. gebeliğini yaşayan Suriyeli göçmen kadını hastaneye ulaştırmak üzere ambulansa aldı. Kilis Hastanesi Acil servise nakledilirken yolda doğum eylemi başlayan göçmen vatandaşın doğumu ekip tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Sağlıklı bir erkek bebeğin dünyaya gelmesine yardımda bulunan Sağlık personelleri mutlu anlar yaşadı. Doğumu gerçekleştiren 112 ekibi tarafından Kilis Devlet Hastanesine teslim edilen anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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