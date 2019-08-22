Sakarya Barosu adli yıl açılış törenine katılacak

Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak, Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak adli yıl açılış törenine katılacağını bildirdi.

Burak, yaptığı yazılı açıklamada, Türk yargısının içtihatları, bilgi birikimi, nezaketi, hakimi, savcısı ve avukatıyla köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Adli yılın tüm yargı camiasının yılı, savunmanın da yargı camiasının en önemli unsuru olduğuna işaret eden Burak, şunları kaydetti:

"Burada kendimizi misafir olarak görmüyoruz, zira biz yargının bir diğer unsuru olarak kendimizi ev sahibi olarak görüyoruz. Kısacası düğün bizimdir, düğün salonunun nerede olduğunun, düğün sahibinin kim olduğunun önüne geçmesi mümkün değildir. Düğüne, düğün sahibi olarak katılmamamız düşünülemez. Adli yıl açılış programının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan Millet Kongre Merkez'inde yapılmasının yargının bağımsızlığını zedeleyeceği düşüncesi içinde olan meslektaşlarımın kaygılarını anlıyorum."

Yer seçiminde programın, yargının üç ayağından birine ait olan bir merkezde yapılması kararı alınmasının kendilerinin de temennisi olduğunu aktaran Burak, açılış törenine 4 yıl aradan sonra Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve baroların dinleyici olarak değil, katılımcı olarak davet edilmesini, kurumlar arası diyaloğun tekrar tesisi açısından atılan önemli bir adım olarak gördüğünü vurguladı.