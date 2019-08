Sakarya’da kadın şiddeti, kadın cinayeti ve kadın haklarına yönelik yapılan basın açıklamasında Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Betül Uruk, ”Türkiye’nin her yanında her an tehdit, aşağılanma, saldırı ve şiddete uğrayan milyonlarca kadın var” dedi.

Son günlerde kadınlara yönelik artan şiddet olaylarında kadın haklarına ve uygulanan şiddete tepki göstermek amacıyla Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından Sakarya Adliyesinde basın açıklaması yapıldı. Yapılan basın açıklamasına Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Betül Uruk öncülüğünde birçok avukat katıldı. Son günlerde kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin arttığını dile getiren Uruk, yaşanan olayların daha çok kadınların eşleri ve aile bireyleri tarafından meydana geldiğini belirtti.

Hemen hemen her gün kadın cinayetleri ve kadına uygulanan şiddet haberlerini gördüklerini ve acılarını anlatacak kelimeler bulamadıklarını dile getiren Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Betül Uruk, “Ülkemizde son günlerde kadınlara yönelik şiddetin vahim bir şekilde arttığını görmekteyiz. Her gün birden fazla, kadına şiddet haberiyle karşı karşıyayız. Acımızı anlatmaya kelimeler bulamadığımız, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir noktaya geldik. Çok fazla kadın kaybediyoruz, bu kadınları da kendilerine en yakın kişiler olan eşleri, partnerleri veya diğer aile bireylerinin katli sonucu kaybediyoruz. Merve Kotan, Aydın’ da, Emine Bulut cinayetinden 3 gün önce sevgilisi olup evleneceğim dediği kişi tarafından katledildi. Bu yüreğimizi kanatan olay ses ve görüntüleri kaydeden birileri olmadığı için akıp giden bir haberden öteye geçemedi. Tuba Erkol, Konya’da, Emine Bulut cinayetinden yalnızca 1 gün önce 3 çocuğunu geride bırakarak eşi tarafından 20 kez bıçaklanarak öldürüldü. Emine Bulut, Kırıkkale’de, 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde “ölmek istemiyorum” feryatları arasında boğazı kesilerek vahşice, hunharca, eziyet çektirilerek katledildi. Emine Bulut cinayetinden yalnızca 1 gün sonra Gaziantep’te gözü dönmüş bir cani hastanede henüz doğum yapmış eşini kafasından, yüzünden ve kollarından 7 kez bıçakladı. Mağdur kadın halen yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermekte. Aynı gün Samsun’da bir cani engelli eşi ile kızını tabancası ile katletti. Ne yazık ki bu cinayette haber olmanın ötesine geçemedi” dedi.