Sakarya Barosundan UÇK'lilerin yargılanmasında hukuki destek

PRİŞTİNE (AA) - Sakarya Barosu, Lahey'deki Kosova Savaş Suçları Özel Mahkemesinde yargılanan eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) üyesi sanıkların ücretsiz savunulmaları konusunda destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Sakarya Barosu Uluslararası Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Gani Toçoğlu, Kosova ziyareti sırasında UÇK Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Xhavit Jashari ile görüştü.

Toçoğlu, buradaki konuşmasında, UÇK askerlerinin vatanlarını savunmak için verdikleri onurlu mücadelenin savunulması için gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

UÇK'ye karşı yapılmış suçlamaların tamamen asılsız olduğunu düşündüğünü belirten Toçoğlu, "Çünkü savaş suçu dediğimiz olay, bir ülkeye gider ve o ülkeyi işgale kalkışırsanız evet burada bir savaş suçu işlemiş olursunuz. Fakat kendi ülkenizi savunuyorsanız, burada savaş suçundan ya da herhangi bir suçtan bahsetmek hukuken çok mümkün değildir." dedi.

Toçoğlu, "Bu anlamda da UÇK'nin ve Kosovalıların verdikleri bu kahramanca mücadeleyi nefsi müdafaa olarak görüp, hem hukukun korunması anlamında hem de burada verilmiş mücadelenin böyle mesnetsiz iddialarla karalanmaması açısından bu dava süreci boyunca elimizden geldiği müddetçe gönüllü olarak hiçbir beklentimiz olmadan sadece buradaki hukuksuzluğu ortadan kaldırmak adına Sakarya Barosu Uluslararası Hukuk Komisyonu Başkanı olarak her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim." ifadesini kullandı.