Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nde asma tavan çöktü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'da, 3 Eylül'de faaliyete geçen Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nin bir bölümünde, asma tavan çöktü. Yaralanan olmazken, binanın su yalıtımının yetersiz olduğu ve tavanlarda su akıntısı meydana geldiği belirtildi.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 3 Eylül'de faaliyete geçerken, 5 Eylül'de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katılımıyla açılış töreni düzenlendi. Açılışın üzerinden 1 ay geçmişken, dün, mahkeme binasının giriş katında çelik konstrüksiyonla desteklenen asma tavan çöktü. Çökmeyle birlikte binanın elektrik ve iletişim bağlantısı da kesildi. Yaralanan olmazken, hasar tespit çalışmaları gün boyu sürdürüldü.

BAKANLIĞA RAPOR SUNULACAK

Yapılan incelemelerde, çökmeye, binadaki su sızıntısının neden olduğu gözlendi. Binanın su yalıtımının yetersiz olduğu ve tavanlarda su akıntısı meydana geldiği belirtildi. Binada, ayrıca asansörlerin de çalışmadığı kaydedildi. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi idari sorumlularının çökmeyle ilgili rapor hazırlayarak, Adalet Bakanlığı'na sunacakları öğrenildi.

​FOTOĞRAFLI



