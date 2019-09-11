“Sakarya Büyük Ödülleri” sahiplerini buldu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Polatlı 13 Eylül Sakarya Zaferi 98’inci yıl kutlamaları kapsamında Polatlı tarihine ve kültürüne katkıda bulunan isimlere ödül verildi.

Ödül törenine Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Sabahattin Türker, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaçmaz, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, ABB Meclis Üyesi MHP Grup Başkan Vekili Murat Arıkan, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Şehit Aileleri, Gaziler ve İstiklal Madalyalılar ile çok sayıda davetli katıldı. “Bu büyük zafer olmasaydı Ankara düşebilirdi”

Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Yıldızkaya, “Milletlerin tarihinde kırılma noktaları vardır. Sakarya Zaferi de Sakarya Meydan Muharebesi de hem Türk hem de Türkiye tarihi açısından bir kırılma noktasıdır. Bildiğiniz gibi tarihte kurduğumuz en büyük Türk devleti olan Osmanlı Devleti 1683 Viyana bozgunundan sonra maalesef sürekli geri çekilerek toprak kaybederek 250 yıllık süreyi doldurdu. Yani 1683’te başlayan geri çekilme ancak Polatlı’mızda durdurulabildi. Bu açıdan baktığımızda Sakarya Meydan Muharebesinin ne kadar kritik ne kadar önemli bir kırılma noktası olduğunu anlamak mümkün. Tabi bu mücadelede başta zaferin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ile Silah arkadaşları ve büyük Türk milleti, yokluğa kıtlığa imkansızlığa rağmen canını dişine takarak bağımsızlık aşkı ve özlemiyle bu mücadeleyi kazandı. Ve ondan sonra başlayan taarruzla da Türkiye işgalinden kurtardı bir sene sonra. Bu büyük zafer olmasaydı Allah göstermesin Ankara düşebilirdi. Düşseydi belki milli mücadele desteği olmayacak belki devletimiz olmayacaktı.”

“Balon Turizmini geliştirmeye yönelik adımlar atılacak”

Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer ise, “Yaklaşık 10 günlük süre içerisinde zafer kutlamaları devam edecek. Ben huzurlarınızda Belediye Başkanımıza bu etkinliklerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu akşam ilk ödülümüzü Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran Beyefendiye sunacağız. Polatlı Kaymakamı olarak kendisine teşekkür ediyorum. Başkanlık görevine geldiği günden bugüne Polatlı tarihi ve turizmine çok büyük katkılar sunuyor. Geçen yıl ticaret odası ile birlikte organize ederek yaklaşık 3 bin öğrenciye Polatlı tarihi alanlarını gezdirdiler. Bu sene sayının daha da artacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Polatlı’nın kalkınmasına yönelik Ankara Valimizin de katılımıyla yaptığımız toplantıda Balon Turizmini geliştirmeye yönelik adımlar atılacak. Az önce Sayın Baran ile bu konuyu konuştuk ve kendileri de destek vereceklerini söylediler. Ankara Ticaret Odasının değerli katkılarını bekliyoruz. Polatlı’ya uçan balonu inşallah ticaret odası başkanımız sayesinde getireceğiz” dedi.

’’Çanakkale’den sonra geçen yıl ilk kez Duatepe’ye 3 bin öğrenci gönderdik’’

Ödülü Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer’in elinden alan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, yaptığı konuşmada, “Duatepe sayesinde bugün Ankara var, Başkent var, Ülke var. Ankara Ticaret Odası olarak gençlerimizin milli bilinçle ve bu idrakle yetişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Son 14 yılda yaklaşık 32 bin öğrencimizi Çanakkale’ye gönderdik. Çanakkale’nin de çok önemli olduğunu biliyoruz. Çanakkale’ye gönderdiğimiz öğrenciler o bilinçle oraları gezdi. Öğrencimiz gördüklerini sonraki nesle aktarmalılar. Çanakkale’den sonra geçen yıl ilk kez Duatepe’ye 3 bin öğrenci gönderdik. İnanıyorum ki bu yıl ve bundan sonraki yıllarda da Ankara Ticaret Odası’nın Polatlı’ya desteği devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Sakarya Meydan Muharebesinin arşivlenmesi konusundaki emekleri nedeniyle ödül alan Emekli Tuğgeneral Necdet Tuna, “Bir hafta önce emekliye ayrıldım, yedi yıl boyunca Askeri Tarih ve Strateji Etüt Daire Başkanı olarak görev yaptım. Bu görevlerin içerisinde beni her zaman gururlandıran, onurlandıran Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park alanında yaptığımız katkılar oldu. Bu ödüle layık olmaktan dolayı kıvanç duyuyorum. Sayın Komutanlarımızın emir ve direktifleri çerçevesinde çok güzel hazırlıklar yaptık. Bu hazırlıkları Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Alanı inşasında ve bu sürecin her aşamasında emeği katkısı olanlara sunduk. Bu aşamaya gelmiş olması hepimize büyük bir kıvanç verdi. Tabi öncelikle Sakarya Meydan Muharebesinin Muzaffer Komutanı Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve silah arkadaşları ile birlikte ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu faaliyeti icra eden Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Kaymakamımıza, bütün katılanlara saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Törenle ödül alan isimler ise şöyle:

“Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Genelkurmay Askeri Tarih Ve Strateji Etüt Daire Eski Başkanı Emekli Tuğgeneral Necdet Tuna, Tarım Ve Orman Bakanlığı 9.Bölge Müdürü Erdem Karaağaç, Polatlı İstiklal Madalyalılar Dernek Başkanı İhsan Edip Doğa, emekli Kd. Albay Kadim Koç, Abdullah Sezginer (Adını 1925 yılında Sakarya olarak değiştiren Tırnaksız köyünün savaş esnasında 12’inci grup karargahı olarak kullanılan kerpiç evi hiçbir karşılık beklemeden milli parklara müze olarak bağışlayan Merhum Osman Türel çocukları ve torunları adına Abdullah Sezginer, ödül almıştır), Sinan Koçaloğlu.”

“Sakarya Büyük Ödülleri” sahiplerini buldu

“Sakarya Büyük Ödülleri” sahiplerini buldu

“Sakarya Büyük Ödülleri” sahiplerini buldu

“Sakarya Büyük Ödülleri” sahiplerini buldu

“Sakarya Büyük Ödülleri” sahiplerini buldu

“Sakarya Büyük Ödülleri” sahiplerini buldu

“Sakarya Büyük Ödülleri” sahiplerini buldu

“Sakarya Büyük Ödülleri” sahiplerini buldu