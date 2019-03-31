HABER

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ekrem Yüce kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 22:23 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ekrem Yüce kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Ekrem Yüce kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ekrem Yüce 294 bin 716, İYİ Parti adayı Cihan Kolip 125 bin 242 oy aldı.

-Yüce'nin öz geçmişi-

Yüce, ilk ve orta öğrenimini Pamukova'da, lise öğrenimini Kırklareli Atatürk Lisesi ile Adapazarı İmam-Hatip Lisesi'nde, yükseköğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümünde tamamladı.

Ekrem Yüce, Adapazarı Merkez Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı ile Adapazarı Merkez Erenler Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Yüce, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve Yönetim Kurulu üyeliği de yaptı.

Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği ile ÇAYKUR Sosyal Dayanışma ve Kültür Vakfı Başkanlığı yapan Yüce, Rize Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ile Rize Üniversitesi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.

Son olarak ÇAYKUR Genel Müdürlüğü yapan Ekrem Yüce, evli ve 2 çocuk babasıdır.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Karaman'da MHP'nin adayı Savaş Kalaycı kazandıKaraman'da MHP'nin adayı Savaş Kalaycı kazandı
Erzincan'da 15 yıl sonra MHP kazandı; yeni başkan Bekir AksunErzincan'da 15 yıl sonra MHP kazandı; yeni başkan Bekir Aksun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 kişi hayatını kaybetti

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.