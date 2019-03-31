Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ekrem Yüce kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Ekrem Yüce kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ekrem Yüce 294 bin 716, İYİ Parti adayı Cihan Kolip 125 bin 242 oy aldı.

-Yüce'nin öz geçmişi-

Yüce, ilk ve orta öğrenimini Pamukova'da, lise öğrenimini Kırklareli Atatürk Lisesi ile Adapazarı İmam-Hatip Lisesi'nde, yükseköğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümünde tamamladı.

Ekrem Yüce, Adapazarı Merkez Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı ile Adapazarı Merkez Erenler Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Yüce, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve Yönetim Kurulu üyeliği de yaptı.

Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği ile ÇAYKUR Sosyal Dayanışma ve Kültür Vakfı Başkanlığı yapan Yüce, Rize Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ile Rize Üniversitesi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.

Son olarak ÇAYKUR Genel Müdürlüğü yapan Ekrem Yüce, evli ve 2 çocuk babasıdır.

