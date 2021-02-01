HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya D-100 Karayolu’ndaki feci kaza

Sakarya D-100 Karayolu’ndaki feci kaza

01.02.2021 22:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 Karayolu’nda hasta taşıyan ambulans, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2’si ağır 8 kişi yaralandı.Kaza, D-100 Karayolu Sakarya Hendek 2.

Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 Karayolu’nda hasta taşıyan ambulans, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2’si ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu Sakarya Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan Recep A. idaresindeki 54 E 6555 plakalı Ford marka ambulans, U dönüşü yapan Serdar U. yönetimindeki 17 ABY 843 plakalı Volvo marka tıra çarptı. Bu sırada Yunus Emre U. idaresindeki54 KK 544 plakalı Ford marka otomobil de ambulansa ve tıra çarptı. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ambulans içerisindeki Recep A., Bahar U., Özge Ö., hasta Halise A. ile otomobildeki Yunus Emre U., Gülhan U., Kübra U. ve Fatma A. yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Hendek Devlet Hastanesi, Akyazı Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. D-100 Karayolu İstanbul istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, ambulans ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, 2’si ağır 8 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medyadan açıklama yaparak yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Yapılan açıklamada, “Hendek 2 Nolu 112 İstasyon ekibimiz hasta nakli sırasında trafik kazası geçirmiştir. Personelimizle birlikte kazaya karışan diğer araçta dahil 8 kişi yaralanmıştır. Hastanede durumlarıyla ilgili bilgi aldık, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldiErdoğan'dan çarpıcı açıklama: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi
İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Anlaşma onaylandı! O ülkeye kimlikle seyahat dönemi başlıyor

Anlaşma onaylandı! O ülkeye kimlikle seyahat dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Sanal seks itirafından sonra küvette... Olay oldu

Sanal seks itirafından sonra küvette... Olay oldu

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

Kastamonu için hazırlanan şehir logosunda ‘ayı’ figürü kullanıldı

Kastamonu için hazırlanan şehir logosunda ‘ayı’ figürü kullanıldı

Yüz yüze eğitime geçişin detaylarını Bakan Selçuk anlatacak

Yüz yüze eğitime geçişin detaylarını Bakan Selçuk anlatacak

Bakan Koca’dan ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ paylaşımı

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Adalet Bakanı Gül: Anayasa vurgusu heyecan verici

Adalet Bakanı Gül: Anayasa vurgusu heyecan verici

1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi

Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.