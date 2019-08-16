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Sakarya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 15:13 | Son Güncelleme

Sakarya Karasu'da 14 yaşındaki kız çocuğu, 54 yaşındaki Mehmet E.'nin tacizine uğradığını söyledi. Ailesinin şikayeti üzerine Mehmet E. polis ekiplerince gözaltına alınırken, mahalleli şüphelinin evinin önünde toplanıp, olaya tepki gösterdi.

Sakarya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Kurban Bayramı'nda Karasu'ya gelen ailenin kız çocuğu, İstanbul'a döndüklerinde, orada kaldıkları sitede, Mehmet E.'nin tacize uğradığını söyledi. Aile, polise şikayette bulundu. Polis ekipleri, Mehmet E.'yi yakalamak için dün Yeni Mahalle'deki evine gitti.

MAHALLE AYAĞA KALKTI

Olayı öğrenen mahalleli, Mehmet E.'nin evinin önünde toplanıp, olaya tepki gösterdi. Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen mahalleli evin önünden ayrılmayınca, şüpheli, polis kıyafeti giydirilerek evden çıkarıldı.

EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan Mehmet E., Karasu Emniyet Müdürlüğü'ne götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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