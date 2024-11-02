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  4. Sakarya'da 4 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası! Oyuncak ev bahanesiyle atölyeye götürmüş... 63 yaşındaki marangoz tutuklandı

Sakarya'da 4 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası! Oyuncak ev bahanesiyle atölyeye götürmüş... 63 yaşındaki marangoz tutuklandı

02.11.2024 10:04
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Sakarya'da iddialara göre marangoz H.A. (63) ahşaptan yaptığı oyuncak evi göstermek bahanesiyle atölyesine götürdüğü 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Olay mağdur çocuklardan birinin durumu ailesine anlatmasından sonra ortaya çıkarken, H.A., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da 4 kız çocuğuna cinsel istismar iddiası! Oyuncak ev bahanesiyle atölyeye götürmüş... 63 yaşındaki marangoz tutuklandı

İddiaya göre bir kız çocuğunun, marangoz H.A.'nın (63) bir süre önce ahşaptan yaptığı oyuncak evi göstermek bahanesiyle kendisini atölyeye götürerek tacizde bulunduğunu anne ve babasına söylemesi üzerine aile savcılığa başvurdu.

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BAŞKA KIZ ÇOCUKLARININ DA ADINI VERDİ

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde mağdur çocuk, pedagoglar eşliğindeki ifadesinde başka kız çocuklarının da ismini verdi.

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TUTUKLANDI

3 kız çocuğunun daha bu minvalde ifade vermesinin ardından şüpheli H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Sakarya
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