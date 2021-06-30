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  4. Sakarya'da 7 mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızı yakalandı

Sakarya'da 7 mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızı yakalandı

30.06.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 120 metre internet kablosunu çaldıktan sonra kayıplara karışan ve 7 mahalleyi internetsiz bırakan hırsız polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Sakarya'da 7 mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde 7 mahalleye internet sağlayan kablolar çalındı.

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KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

İçerisindeki bakırlar alınarak mahalle yakınına atılan kablo hırsızlığı sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri harekete geçti. Bölgede detaylı çalışma başlatan ekipler güvenlik kamera görüntülerini teker teker inceledi.

Ekipler, hırsız ve kullandığı aracı görüntülerden tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler Kaynarca ilçesinde 65 yaşındaki şüpheli N.K.’yı yakaladılar. Şüpheli N.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Sakarya
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